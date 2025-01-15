Beşiktaş’a Süper Lig’den golcü: Görüşmeler başladı!

Beşiktaş’ta Immobile’ye golcü partner arayışı sürüyor. Siyah-beyazlılar Süper Lig’de geçtiğimiz sezona damga vuran 27 yaşındaki yıldız için görüşmelere başladı. Golcü oyuncunun kulübüyle pazarlık sürüyor. İşte detaylar.
Beşiktaş’ta yeni teknik direktör kadar golcü transferine de büyük önem veriliyor.
Takımın skorer ve savaşçı bir oyuncu eksikliği yaşaması sebebiyle arayışta olan yönetim, Sivasspor’un yıldızı Rey Manaj’a gözünü dikti.
Kulübüyle geçtiğimiz hafta sözleşmesini 1,5 yıllığına uzatan Arnavut yıldız için görüşmeler hızlandı.
Siyah beyazlı yöneticiler, piyasa değeri 4 milyon avro olan golcü oyuncunun transferini gerçekleştirmek için Anadolu kulübüyle pazarlık hâlinde.
Manaj’ın Beşiktaş’ı çok istemesi, Kartal’ın elini güçlendiriyor.
Oyuncu bu sezon 12 maçta forma giydi ve 4 gol 1 asist kaydetti.
Manaj'ın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.