Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaşlı Paulista oynamak istediği takımı açıkladı

Beşiktaşlı Paulista oynamak istediği takımı açıkladı

13:025/04/2025, Cumartesi
G: 5/04/2025, Cumartesi
Diğer
Sonraki haber

Beşiktaş'ın başarılı isimlerinden Gabriel Paulista, verdiği röportajda geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, oynamak istediği takımı da açıkladı. İşte detaylar...

Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Gabriel Paulista kariyer planını anlattı.

NTV Spor'da yer alan habere göre deneyimli stoper, kariyerinde bir kez daha Brezilya'da forma giymek istediğini söyledi.

Paulista, Brezilya ekibi Corinthians'ın formasını giyme hayali olduğunu ifade etti. Brezilyalı gazeteci Andre Hernan'ın YouTube kanalına konuşan Paulista, "Bir hayalim var. Bunu herkese söyledim. Herkes benim hayalimin Brezilya'ya dönüp Corinthians'ta oynamak olduğunu biliyor. Bu benim hayalim. Çünkü ailevi meseleleri de içeriyor. Çocukluğumda kardeşim yüzünden Corinthians'ı destekliyordum." dedi.

Tecrübeli futbolcu ayrıca, "Kardeşim Corinthians taraftarıydı. Vefat etti. Brezilya'ya geri dönme konusunda hiçbir kulübün kapısını kapatmayacağım. Bu benim dileğim. Bir gün Brezilya'ya geri döneceğim ve Corinthians forması giyeceğim." açıklamasında bulundu.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maçta süre alan Gabriel Paulista 1 gol ve 1 asist kaydetti. Paulista kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Valencia, Arsenal, Villarreal ve Vitoria formalarını giymişti.

#Beşiktaş
#Gabriel Paulista
#Corinthians

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2025 EMLAK VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ: Emlak vergisi ne zamana kadar ödenir?