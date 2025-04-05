Beşiktaşlı Paulista oynamak istediği takımı açıkladı

Beşiktaş'ın başarılı isimlerinden Gabriel Paulista, verdiği röportajda geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Brezilyalı futbolcu, oynamak istediği takımı da açıkladı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Gabriel Paulista kariyer planını anlattı.
NTV Spor'da yer alan habere göre deneyimli stoper, kariyerinde bir kez daha Brezilya'da forma giymek istediğini söyledi.
Paulista, Brezilya ekibi Corinthians'ın formasını giyme hayali olduğunu ifade etti. Brezilyalı gazeteci Andre Hernan'ın YouTube kanalına konuşan Paulista, "Bir hayalim var. Bunu herkese söyledim. Herkes benim hayalimin Brezilya'ya dönüp Corinthians'ta oynamak olduğunu biliyor. Bu benim hayalim. Çünkü ailevi meseleleri de içeriyor. Çocukluğumda kardeşim yüzünden Corinthians'ı destekliyordum." dedi.
Tecrübeli futbolcu ayrıca, "Kardeşim Corinthians taraftarıydı. Vefat etti. Brezilya'ya geri dönme konusunda hiçbir kulübün kapısını kapatmayacağım. Bu benim dileğim. Bir gün Brezilya'ya geri döneceğim ve Corinthians forması giyeceğim." açıklamasında bulundu.
Beşiktaş formasıyla bu sezon 19 maçta süre alan Gabriel Paulista 1 gol ve 1 asist kaydetti. Paulista kariyerinde daha önce Atletico Madrid, Valencia, Arsenal, Villarreal ve Vitoria formalarını giymişti.