Beşiktaşlı Paulista oynamak istediği takımı açıkladı

Paulista, Brezilya ekibi Corinthians'ın formasını giyme hayali olduğunu ifade etti. Brezilyalı gazeteci Andre Hernan'ın YouTube kanalına konuşan Paulista, "Bir hayalim var. Bunu herkese söyledim. Herkes benim hayalimin Brezilya'ya dönüp Corinthians'ta oynamak olduğunu biliyor. Bu benim hayalim. Çünkü ailevi meseleleri de içeriyor. Çocukluğumda kardeşim yüzünden Corinthians'ı destekliyordum." dedi.