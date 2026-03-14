Beşiktaş'ta Cengiz Ünder gelişmesi! Bonservisi için tek şart var

Beşiktaş'ta Cengiz Ünder bilmecesi yaşanıyor. Sergen Yalçın'ın rotasyonda kullanmayı planladığı futbolcunun bonservisini Fenerbahçe'den tek bir şartla alabileceği ifade edildi.
Sabah'ta yer alan habere göre Beşiktaş, Cengiz Ünder'in bonservisini yalnızca maaşında indirime gitmesi durumunda alacak. Siyah-beyazlılar, deneyimli futbolcudan ciddi bir indirim bekliyor.
Cengiz Ünder, Beşiktaş formasıyla 22 maçta 5 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
28 yaşındaki futbolcunun bonservisini elinde bulunduran Fenerbahçe ile haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.