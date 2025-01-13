Beşiktaş'ta Immobile şoku

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ciro Immobile'nin Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ve menajerinin bu hafta Başkan Serdal Adalı'yla bir görüşme yapacağı bildirildi.
Beşiktaş'a sezon başında Lazio’dan transfer edilen Ciro Immobile, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak sonrasında istikrarını kaybetmişti.
Son olarak önceki akşamki 2-1’lik Bodrum FK zaferinde takımına 1 gollük katkı yapan Immobile için flaş bir iddia ortaya atıldı.
Fanatik'te yer alan haberde ,deneyimli santrforun ailesinin İstanbul’da mutlu olmadığı ve İtalya’ya döndüğü belirtildi.
Serie A ekiplerinden teklifler alan Immobile'nin de İtalya’ya geri dönüşe olumlu baktığı aktarıldı.
Ciro Immobile'nin menajerinin, bu hafta içinde Başkan Serdal Adalı’yla bir araya gelmesi bekleniyor.
Yönetimin, yıldız golcüyle ayrılmak gibi bir planı bulunmuyor.