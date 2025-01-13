Beşiktaş'ta Immobile şoku

Beşiktaş'ın yıldız ismi Ciro Immobile'nin Beşiktaş'tan ayrılmak istediği ve menajerinin bu hafta Başkan Serdal Adalı'yla bir görüşme yapacağı bildirildi.

1 /5 Beşiktaş'a sezon başında Lazio’dan transfer edilen Ciro Immobile, siyah-beyazlı takımdaki kariyerine iyi bir başlangıç yapmış ancak sonrasında istikrarını kaybetmişti.

2 /5 Son olarak önceki akşamki 2-1’lik Bodrum FK zaferinde takımına 1 gollük katkı yapan Immobile için flaş bir iddia ortaya atıldı.

3 /5 Fanatik'te yer alan haberde ,deneyimli santrforun ailesinin İstanbul’da mutlu olmadığı ve İtalya’ya döndüğü belirtildi.

4 /5 Serie A ekiplerinden teklifler alan Immobile'nin de İtalya’ya geri dönüşe olumlu baktığı aktarıldı.