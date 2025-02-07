Beşiktaş'ta kriz patladı: Sözleşmedeki gizli madde herkesi şaşırttı!

Beşiktaş’ta transfer çalışmaları devam ederken gidecek oyuncuların planlaması da sürüyor. Takımdan ayrılması beklenen yıldız futbolcunun sözleşmesindeki gizli madde ortaya çıktı. İşte detaylar.
Beşiktaş'ta performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan ve taraftarlarla yıldızı barışmayan Arthur Masuaku'nun ayrılığı gündeme gelmişti.
Beşiktaş, Masuaku ile ara transfer döneminde ayrılık hesapları yaparken, oyuncunun sözleşmesindeki özel madde ortaya çıktı.
5 MAÇ DAHA OYNARSA...
Sözcü'nün haberine göre Arthur Masuaku bu sezon 5 maçta daha oynaması halinde sözleşmesi otomatik olarak bir yıl daha uzayacak.
Beşiktaş yönetimi bu sorunu çözme adına acilen harekete geçti.
Masuaku ile görüşecek olan idareciler, söz konusu maddenin devreye girmesini engellemeyi planlıyor.
Masuaku'nun da takımda kalmak istemediği ve yönetimin bu teklifine olumlu dönüş yapacağı haber detayında yer aldı.
Bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkıp 2490 dakika sahada kalan Masuaku, 1 gol ve 5 asistlik skor katkısı verdi.