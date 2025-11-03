Beşiktaş'tan ayrılan yıldız futbolcu Arsenal idmanında görüldü

Beşiktaş'ta gözden düşen ve sözleşmesi feshedilen yıldız futbolcu, Arsenal'ın U21 takımının idmanında görüldü. İşte detaylar...
Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak geçirdiği sakatlıkların ardından isteneni veremeyen Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedilmişti.
İngiliz futbolcu, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana herhangi bir kulüple anlaşma sağlamadı.
İngiliz basınından Sky Sports, 32 yaşındaki tecrübeli ismi Arsenal'in U21 takımının antrenmanında görüntüledi.
Chamberlain'in formunu korumak için geçici olarak Arsenal'in genç futbolcularıyla idmana çıktığı ifade edildi.