Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Beşiktaş'tan ayrılan yıldız futbolcu Arsenal idmanında görüldü

Beşiktaş'tan ayrılan yıldız futbolcu Arsenal idmanında görüldü

Tuğçe Erginkoç
17:083/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Beşiktaş'ta gözden düşen ve sözleşmesi feshedilen yıldız futbolcu, Arsenal'ın U21 takımının idmanında görüldü. İşte detaylar...

Beşiktaş'a büyük umutlarla transfer edilen ancak geçirdiği sakatlıkların ardından isteneni veremeyen Alex Oxlade-Chamberlain'in sözleşmesi feshedilmişti.


İngiliz futbolcu, geçtiğimiz ağustos ayından bu yana herhangi bir kulüple anlaşma sağlamadı.

İngiliz basınından Sky Sports, 32 yaşındaki tecrübeli ismi Arsenal'in U21 takımının antrenmanında görüntüledi.


Chamberlain'in formunu korumak için geçici olarak Arsenal'in genç futbolcularıyla idmana çıktığı ifade edildi. 

#Beşiktaş
#Arsenal
#Alex Oxlade-Chamberlain
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
A101 6 KASIM 2025 AKTÜEL KATALOĞU: A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde?