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Beşiktaş’tan son dakika Romulo açıklaması!

Beşiktaş’tan son dakika Romulo açıklaması!

10:5616/05/2025, Cuma
G: 16/05/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Son haftalarda adı Beşiktaş ile anılan Göztepe’nin golcü oyuncusu Romulo için 5.5 milyon bonservis istendiği gündeme gelmişti. Beşiktaş’ın transfer listesinde yer alan yıldız için siyah-beyazlılardan resmi açıklama geldi.

Beşiktaş, Göztepe'nin futbolcusu Romulo hakkında çıkan transfer haberlerini yalanladı.


Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Romulo ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe’nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5.5 milyon avro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.


Göztepe bu sezon başarılı bir performans sergileyen Brezilyalı forvet, Trendyol Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 11 gol ve 9 asist kaydetti.


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