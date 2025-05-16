Beşiktaş’tan son dakika Romulo açıklaması!

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün Romulo ile ilgilendiği, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Göztepe’nin oyuncunun transferi için kulübümüzden 5.5 milyon avro bonservis ücreti talep ettiği iddialarıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verildi.



