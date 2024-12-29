Bir sene içerisinde 4 takım değiştirdi

Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Kamerunlu futbolcu Lamkel Ze, son bir senede gittiği hiçbir takımda tutunamadı.
Kamerunlu kanat hücumcusu Didier Lamkel Ze, geçtiğimiz şubat ayından bu yana dördüncü kez takım değiştirdi.
Geçen sezonun ara transfer döneminde Hatayspor'dan Metz'e kiralanan Lamkel Ze, haziran ayında Hatay'a geri döndü.
Ağustos ayında bordo-beyazlı takımla yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu, Sakaryaspor'a imza attı.
Yeşil-siyahlı takımdaki macerası sadece 17 gün süren 28 yaşındaki oyuncu, 2 Eylül'de Fatih Karagümrük'le anlaştı.
Lamkel Ze, dün itibariyle Karagümrük'le de yollarını ayırdı.