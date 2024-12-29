Bir sene içerisinde 4 takım değiştirdi

Son olarak Fatih Karagümrük forması giyen Kamerunlu futbolcu Lamkel Ze, son bir senede gittiği hiçbir takımda tutunamadı.

1 /5 Kamerunlu kanat hücumcusu Didier Lamkel Ze, geçtiğimiz şubat ayından bu yana dördüncü kez takım değiştirdi.

2 /5 Geçen sezonun ara transfer döneminde Hatayspor'dan Metz'e kiralanan Lamkel Ze, haziran ayında Hatay'a geri döndü.



3 /5 Ağustos ayında bordo-beyazlı takımla yollarını ayıran Kamerunlu futbolcu, Sakaryaspor'a imza attı.

4 /5 Yeşil-siyahlı takımdaki macerası sadece 17 gün süren 28 yaşındaki oyuncu, 2 Eylül'de Fatih Karagümrük'le anlaştı.