Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Edin Terzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...
Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic ile yollar ayrılmıştı.
Alman devi, Terzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'i getirdi.
Dortmund'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
"35 yaşındaki genç teknik adam ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandı."
"Nuri Şahin'in teknik kadrosu ilerleyen günlerde belli olacak"
Nuri Şahin'in ilk açıklamaları şöyle;
"Borussia Dortmund'un teknik direktörü olabilmek benim için büyük bir onur. Bana duydukları güven için kulüpteki tüm sorumlulara teşekkür ediyorum. BVB'deki işimi gerçekten dört gözle bekliyorum."
"İlk günden itibaren, mümkün olan maksimum başarıyı elde etmek için büyük bir enerji ve büyük bir tutkuyla elimizden gelen her şeyi yapacağız"