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Spor

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin dönemi

18:25 - 14/06/2024 Cuma
Güncelleme: 18:25 - 14/06/2024 Cuma
Yeni Şafak

Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, Edin Terzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'in getirildiğini açıkladı. İşte detaylar...

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Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da teknik direktör Edin Terzic ile yollar ayrılmıştı.


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Alman devi, Terzic'ten boşalan teknik direktörlük görevine Nuri Şahin'i getirdi.


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Dortmund'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

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"35 yaşındaki genç teknik adam ile 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzalandı."

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"Nuri Şahin'in teknik kadrosu ilerleyen günlerde belli olacak"

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Nuri Şahin'in ilk açıklamaları şöyle;

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"Borussia Dortmund'un teknik direktörü olabilmek benim için büyük bir onur. Bana duydukları güven için kulüpteki tüm sorumlulara teşekkür ediyorum. BVB'deki işimi gerçekten dört gözle bekliyorum."

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"İlk günden itibaren, mümkün olan maksimum başarıyı elde etmek için büyük bir enerji ve büyük bir tutkuyla elimizden gelen her şeyi yapacağız"

#Borussia Dortmund
#Nuri Şahin
#Bundesliga
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