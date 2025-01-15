Borussia Dortmund'da Nuri Şahin krizi: "Araba pisliğin içinde"

Borussia Dortmund, Bundesliga 17. haftasında Holstein Kiel'e deplasmanda 4-2 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü. Yenilgi sonrası bütün oklar teknik direktör Nuri Şahin'e çevrildi. Son 15 yılın en kötü performanslarından birini sergileyen siyah-sarılılarda Türk teknik adamın geleceği tartışılıyor.
Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga 17. haftasında Holstein Kiel'e deplasmanda 4-2 mağlup oldu.
Ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan 1 galibiyet alan Dortmund, üst sıralardan uzaklaşarak 9. sıraya kadar geriledi.
Genç teknik adam karşılaşma sonrası bütün sorumluluğu üstlendiğini söyledi.
Maçın ardından konuşan Şahin, "Şampiyonlar Ligi potasından 8 puan gerideyseniz, Şampiyonlar Ligi hakkında konuşamazsınız. Bizim gerçekliğimiz farklı. Tüm sorumluluk bana ait. Kendimi bundan kurtaramam. Sorumlu kişi olarak, henüz bu takımı istediğim gibi oynatmayı başaramadım." ifadelerini kullandı.
BILD'in hazırladığı tabloya göre Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'u son 15 sezonun en kötü 2. performansı.
Takımın orta sıralarda olduğunu ve hedeflerine ulaşamayacağını ifade eden SKY DE Uzmanı Hamann, Nuri Şahin'in artık takımı yönetemeyeceğini ve değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.
"Borussia Dortmund öğrenilecek bir iş değil. Öğrenmek istiyorsanız, 2. Bundesliga veya 3. lige gitmelisiniz. Şimdi araba pisliğin içinde, oradan çıkamazsınız."