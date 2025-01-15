Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Borussia Dortmund'da Nuri Şahin krizi: "Araba pisliğin içinde"

Borussia Dortmund'da Nuri Şahin krizi: "Araba pisliğin içinde"

11:0515/01/2025, Çarşamba
G: 15/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Borussia Dortmund, Bundesliga 17. haftasında Holstein Kiel'e deplasmanda 4-2 mağlup oldu ve kötü gidişatını sürdürdü. Yenilgi sonrası bütün oklar teknik direktör Nuri Şahin'e çevrildi. Son 15 yılın en kötü performanslarından birini sergileyen siyah-sarılılarda Türk teknik adamın geleceği tartışılıyor.

Borussia Dortmund, Almanya Bundesliga 17. haftasında Holstein Kiel'e deplasmanda 4-2 mağlup oldu.

Ligde oynadığı son 6 karşılaşmadan 1 galibiyet alan Dortmund, üst sıralardan uzaklaşarak 9. sıraya kadar geriledi.


Genç teknik adam karşılaşma sonrası bütün sorumluluğu üstlendiğini söyledi.

Maçın ardından konuşan Şahin, "Şampiyonlar Ligi potasından 8 puan gerideyseniz, Şampiyonlar Ligi hakkında konuşamazsınız. Bizim gerçekliğimiz farklı. Tüm sorumluluk bana ait. Kendimi bundan kurtaramam. Sorumlu kişi olarak, henüz bu takımı istediğim gibi oynatmayı başaramadım." ifadelerini kullandı.


BILD'in hazırladığı tabloya göre Nuri Şahin'in Borussia Dortmund'u son 15 sezonun en kötü 2. performansı.

Takımın orta sıralarda olduğunu ve hedeflerine ulaşamayacağını ifade eden SKY DE Uzmanı Hamann, Nuri Şahin'in artık takımı yönetemeyeceğini ve değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.


"Borussia Dortmund öğrenilecek bir iş değil. Öğrenmek istiyorsanız, 2. Bundesliga veya 3. lige gitmelisiniz. Şimdi araba pisliğin içinde, oradan çıkamazsınız."

#Borussia Dortmund
#Nuri Şahin
#Almanya Bundesliga

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Minibüs ücretlerine zam geldi! 2025 minibüslerde kısa mesafe ve öğrenci ücreti ne kadar oldu?