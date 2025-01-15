Borussia Dortmund'da Nuri Şahin krizi: "Araba pisliğin içinde"

Takımın orta sıralarda olduğunu ve hedeflerine ulaşamayacağını ifade eden SKY DE Uzmanı Hamann, Nuri Şahin'in artık takımı yönetemeyeceğini ve değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.





"Borussia Dortmund öğrenilecek bir iş değil. Öğrenmek istiyorsanız, 2. Bundesliga veya 3. lige gitmelisiniz. Şimdi araba pisliğin içinde, oradan çıkamazsınız."