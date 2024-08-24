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BRİGHTON - MANCHESTER UNİTED CANLI SKOR || Brighton - Manchester United maçı hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu ne zaman oynayacak? İngiltere Premier Lig 3. hafta

14:49 - 24/08/2024 Cumartesi
Güncelleme: 14:51 - 24/08/2024 Cumartesi
Yeni Şafak

İngiltere Premier Lig 3. haftasında Brighton evinde Manchester United ile karşılaşıyor. Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı Brighton & Hove Albion ligde 2 hafta 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Zorlu Manchester United maçından 3 puan alarak yoluna devam etmek istiyor. Brighton - Manchester United canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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İngiltere Premier Lig 3. haftasında Brighton evinde Manchester United ile karşılaşıyor.


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Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı Brighton ligin ilk iki haftasında 1 galibiyet 1 beraberlik elde etti.


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Manchester United ise yeni sezon öncesinde önemli takviyeler yaptı.


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Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Mazraoui gibi isimleri transfer eden İngiliz ekibi, 2024-25 sezonunda şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor. 

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Ev sahibi Brighton ise geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Georginio Rutter, Mintech, Wieffer, Gruda, İbrahim Osman gibi isimleri kadrosuna katan Brighton ilk maçında Everton’u deplasmanda 3-0 mağlup etti.


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 Fabian Hürzeler’in öğrencileri taraftarının önünde Manchester United’ı devirerek 3 puan almak istiyor.


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Brighton - Manchester United maçı hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu ne zaman oynayacak?


Brighton - Manchester United maçı beINSPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.


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Ferdi Kadıoğlu henüz imza atmadığı için bu maçta forma giyemeyecek.


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Milli yıldızın önümüzdeki hafta kadroda yer alması bekleniyor.


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Brighton - Manchester United Canlı Skor


Brighton - Manchester United canlı skor ekranı için TIKLAYIN.



#Brighton
#Manchester United
#Premier Lig
#Ferdi Kadıoğlu
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