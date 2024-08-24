BRİGHTON - MANCHESTER UNİTED CANLI SKOR || Brighton - Manchester United maçı hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu ne zaman oynayacak? İngiltere Premier Lig 3. hafta

İngiltere Premier Lig 3. haftasında Brighton evinde Manchester United ile karşılaşıyor. Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı Brighton & Hove Albion ligde 2 hafta 1 galibiyet 1 beraberlik aldı. Zorlu Manchester United maçından 3 puan alarak yoluna devam etmek istiyor. Brighton - Manchester United canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İngiltere Premier Lig 3. haftasında Brighton evinde Manchester United ile karşılaşıyor.
Ferdi Kadıoğlu’nun yeni takımı Brighton ligin ilk iki haftasında 1 galibiyet 1 beraberlik elde etti.
Manchester United ise yeni sezon öncesinde önemli takviyeler yaptı.
Matthijs de Ligt, Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Mazraoui gibi isimleri transfer eden İngiliz ekibi, 2024-25 sezonunda şampiyonluk parolasıyla yola çıkıyor.
Ev sahibi Brighton ise geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çekti. Georginio Rutter, Mintech, Wieffer, Gruda, İbrahim Osman gibi isimleri kadrosuna katan Brighton ilk maçında Everton’u deplasmanda 3-0 mağlup etti.
Fabian Hürzeler’in öğrencileri taraftarının önünde Manchester United’ı devirerek 3 puan almak istiyor.
Brighton - Manchester United maçı hangi kanalda? Ferdi Kadıoğlu ne zaman oynayacak?
Brighton - Manchester United maçı beINSPORTS 3 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Ferdi Kadıoğlu henüz imza atmadığı için bu maçta forma giyemeyecek.
Milli yıldızın önümüzdeki hafta kadroda yer alması bekleniyor.
Brighton - Manchester United Canlı Skor
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