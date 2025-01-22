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Real Madrid - Salzburg maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

Real Madrid - Salzburg maçı hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi

15:2722/01/2025, Çarşamba
G: 22/01/2025, Çarşamba
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UEFA Şampiyonlar Ligi 7. haftasında Real Madrid evinde Salzburg’u konuk ediyor. Bu akşam saat 23.00’de başlayacak karşılaşma TRT 1 ve tabi ekranlarından yayınlanacak. Milli yıldız Arda Güler, Carlo Ancelotti’nin şans vermesi halinde bugün ilk 11’de yer alacak. Real Madrid - Salzburg maçını canlı izlemek için haberimize bakabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi’nde Arda Güler’li Real Madrid evinde Salzburg’u konuk edecek.


Avrupa kupalarında Salzburg ile ilk kez karşılaşmaya hazırlanan Real Madrid, turnuvada bir Avusturya temsilcisine rakip olduğu son maçta Sturm Graz'ı 5-1 mağlup etti (1998/99 grup aşaması).


Avrupa kupalarında ilk kez rakip olduğu bir takımla oynadığı son maçta Lille'e 1-0 mağlup olan Real Madrid, bu şekilde üst üste iki mağlubiyet aldığı son dönemi 2005 ile 2006 arasında yaşadı.


Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 32 maçta da gol atan Real Madrid, bu alanda devam eden en uzun serinin sahibi konumunda. Evinde oynadığı son karşılaşmada Milan'a 3-1 mağlup olan İspanyol devi, üst üste iki iç saha mağlubiyeti aldığı son dönemi 2018/19'da yaşadı.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon oynadığı altı maçın beşini gol atamadan ve 2+ farkla kaybeden Salzburg, turnuva tarihinde Sturm Graz'ın (6M; 2000/01) ardından tek sezonda bu şekilde altı mağlubiyet alan ikinci takım olabilir.


Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon 11 gol yiyen Real Madrid, turnuva tarihinde daha fazla gole izin verdiği tek grup/lig aşamasını 1999/2000'de yaşadı.


Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon en fazla oyuncuya forma veren takım Salzburg (24).

Şampiyonlar Ligi'nde "son şampiyon" unvanına sahip takımlarla oynadığı altı maçı toplam 19 gol yiyerek kaybeden Salzburg, turnuva tarihinde bu karşılaşmaların tamamında mağlup olarak en fazla mücadeleye çıkan iki ekipten biri (Viktoria Plzen; 6M).


Kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya hazırlanan Salzburg'un yeni teknik direktörü Thomas Letsch, turnuva tarihinde ilk karşılaşmasında Real Madrid'e rakip olan 14'üncü çalıştırıcı olacak. Daha önceki 13 isim arasında sadece Klaus Augenthaler (Eylül 2004; Bayer Leverkusen) ilk karşılaşmasını kazanabildi (12M).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 79 maçta 50 gol atan ve 24 asist yapan Real Madrid forveti Kylian Mbappe, turnuva tarihinde 75 gol katkısına ulaşan sekizinci isim olmayı hedefliyor.

Şampiyonlar Ligi'nde 2021/22'den bu yana en fazla golde payı bulunan (22 gol & 16 asist), şut pası veren (81), top taşıyan (9.973 metre) ve çalım atan (299) oyuncu Vinicius Junior.

REAL MADRİD - SALZBURG MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Salzburg maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Karşılaşma tabi ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


REAL MADRİD - SALZBURG CANLI İZLE


Real Madrid - Salzburg maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.


REAL MADRİD - SALZBURG MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

REAL MADRİD

1 Thibaut Courtois

22 Antonio Rüdiger

35 Raul

5 Jude Bellingham

8 Federico Valverde

17 Lucas Vazquez

19 Dani Ceballos

20 Francisco Garcia

21 Brahim Diaz

9 Kylian Mbappe

11 Rodrygo


SALZBURG


24 Alexander Schlager

3 Aleksa Terzic

6 Samson Baidoo

70 Amar Dedic

7 Nicolas Capaldo

15 Mamady Diambou

18 Mads Bidstrup

30 Oscar Gloukh

21 Petar Ratkov

45 Nene Dorgeles

49 Kounfolo Yeo



#Real Madrid
#Salzburg
#UEFA Şampiyonlar Ligi

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