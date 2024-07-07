Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı

Muhabirin yanıtının ardından Cengiz Ünder, "Bir kişi daha mı söyleyeceğiz?" diye sordu. Muhabir ise "Yok, bir kişi daha söylemene gerek yok. Bir isim daha vardı sanıyorum yine o da Roma döneminden. Onunla ilgili bir içeriğimiz olacak. Onu ilerleyen günlere saklayalım" ifadelerini kullandı.







