Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı

Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder, takımın Avusturya kampında kulüp televizyonuna röportaj verdi. Yıldız futbolcu bu esnada sarı-lacivertlilerin yeni transferini de ağzından kaçırdı.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.
Kulüp televizyonuna konuşan Ünder, sarı-lacivertlilerin yeni transferini de ağzından kaçırdı.
Röportaj sırasında, "En çok kulüp bazında profesyonel futbolcu olarak kimle forma giydiğini biliyor musun?" sorusu üzerine, "Çağlar ve Dzeko" yanıtını verdi.
Ardından muhabir, "Zirvede ilk 3'te 2 isim var" diye belirtti. Konuşmasına devam eden Cengiz Ünder, "Çağlar ile Altınordu, Leicester, Fenerbahçe, milli takım. Dzeko ile Roma, Fenerbahçe" dedi ve muhabire "Bir isim daha mı var?" diye sordu.
Muhabir, "İlk 3'te 2 isim var" diye cevap verdi.
Muhabirin yanıtının ardından Cengiz Ünder, "Bir kişi daha mı söyleyeceğiz?" diye sordu. Muhabir ise "Yok, bir kişi daha söylemene gerek yok. Bir isim daha vardı sanıyorum yine o da Roma döneminden. Onunla ilgili bir içeriğimiz olacak. Onu ilerleyen günlere saklayalım" ifadelerini kullandı.
Cengiz Ünder ise "O zaman onunla Marsilya'da da oynadım" dedi ve "Pau Lo…" derken muhabir "İsim verme, isim verme" diyerek Cengiz'in sözünü kesti.
Cengiz Ünder, Roma'dan Marsilya'ya kiralık olarak transfer olmuş, aynı dönemde Pau Lopez de Marsilya'ya kiralanmış ve iki futbolcu aynı formayı terletmişti.
29 yaşındaki İspanyol kaleci Pau Lopez, geçtiğimiz sezon 49 maçta görev yaptı.