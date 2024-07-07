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Spor

Cengiz Ünder Fenerbahçe'nin yeni transferini ağzından kaçırdı

15:34 - 7/07/2024 Pazar
Güncelleme: 16:01 - 7/07/2024 Pazar
Yeni Şafak

Fenerbahçe forması giyen Cengiz Ünder, takımın Avusturya kampında kulüp televizyonuna röportaj verdi. Yıldız futbolcu bu esnada sarı-lacivertlilerin yeni transferini de ağzından kaçırdı.

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Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Cengiz Ünder, Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.

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Kulüp televizyonuna konuşan Ünder, sarı-lacivertlilerin yeni transferini de ağzından kaçırdı.

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Röportaj sırasında, "En çok kulüp bazında profesyonel futbolcu olarak kimle forma giydiğini biliyor musun?" sorusu üzerine, "Çağlar ve Dzeko" yanıtını verdi.

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Ardından muhabir, "Zirvede ilk 3'te 2 isim var" diye belirtti. Konuşmasına devam eden Cengiz Ünder, "Çağlar ile Altınordu, Leicester, Fenerbahçe, milli takım. Dzeko ile Roma, Fenerbahçe" dedi ve muhabire "Bir isim daha mı var?" diye sordu.






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Muhabir, "İlk 3'te 2 isim var" diye cevap verdi.




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Muhabirin yanıtının ardından Cengiz Ünder, "Bir kişi daha mı söyleyeceğiz?" diye sordu. Muhabir ise "Yok, bir kişi daha söylemene gerek yok. Bir isim daha vardı sanıyorum yine o da Roma döneminden. Onunla ilgili bir içeriğimiz olacak. Onu ilerleyen günlere saklayalım" ifadelerini kullandı.



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Cengiz Ünder ise "O zaman onunla Marsilya'da da oynadım" dedi ve "Pau Lo…" derken muhabir "İsim verme, isim verme" diyerek Cengiz'in sözünü kesti.


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Cengiz Ünder, Roma'dan Marsilya'ya kiralık olarak transfer olmuş, aynı dönemde Pau Lopez de Marsilya'ya kiralanmış ve iki futbolcu aynı formayı terletmişti.

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29 yaşındaki İspanyol kaleci Pau Lopez, geçtiğimiz sezon 49 maçta görev yaptı.

#Cengiz Ünder
#Fenerbahçe
#Transfer
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