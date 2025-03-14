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Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrıldı: Kiralık olarak imzayı attı

Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrıldı: Kiralık olarak imzayı attı

19:0214/03/2025, الجمعة
G: 14/03/2025, الجمعة
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, milli oyuncu Cenk Tosun'un kiralık transferi konusunda anlaşma sağladı. 33 yaşındaki forvet, sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için kısa süre içerisinde İstanbul'dan ayrılacak. İşte Cenk Tosun'un yeni adresi...

Sezon başında Fenerbahçe'ye katılan Cenk Tosun, bir türlü istenilen performansı sergileyemezken yeterli şansı bulamadı.

CENK TOSUN AYRILIĞI GERÇEKLEŞTİ

33 yaşındaki golcü oyuncu sarı-lacivertlilerden kiralık olarak Japon ekibine transfer oldu.

Japonya ekiplerinden Urawa Red Diamonds, Fenerbahçe'den Cenk Tosun'u 'FIFA Kulüpler Dünya Kupası' bitimine dek (13 Temmuz) kiraladı.

Milli oyuncu sağlık kontrollerinden geçip resmi imzayı atmak için kısa süre içerisinde Japonya'ya gidecek.

Cenk Tosun, Beşiktaş ile sözleşmesi sona erdikten sonra Fenerbahçe'yle iki yıllık anlaşma sağlamıştı. Sarı-lacivertli formayla toplamda 16 maça çıkarken 2 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi.

#Fenerbahçe
#Cenk Tosun
#Transfer

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