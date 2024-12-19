UEFA Konferans Ligi’nin son haftasında temsilcimiz RAMS Başakşehir deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 23.00'de başlayacak. Ligde 5 puanla 24. sırada yer alan Başakşehir bu maçtan 3 puan alması halinde play-off’lara kalmaya hak kazanacak. Peki Başakşehir’in maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Cercle Brugge - Başakşehir FK canlı izleme linki ve maç kadrosu muhtemel 11’ler…

1 /11 UEFA Konferans Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, lig aşamasının tamamlanacağı 6. hafta mücadelesinde Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak.

2 /11 Bu maç öncesinde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Çağdaş Atan'ın ekibi 24. sırada yer alıyor.



3 /11 Belçika ekibi ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 10 puanla yedinci basamakta bulunuyor.



4 /11 RAMS Başakşehir, Belçika takımlarına karşı ise 7. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip bugüne kadar 3 farklı Belçika takımıyla toplam 6 maç oynadı.



5 /11 İstanbul ekibi, Club Brugge, Antwerp ve Gent ile oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.



6 /11 Bu maçlarda 11 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. RAMS Başakşehir bu eşleşmelerde 2 kez de turu geçmeyi başardı.

7 /11 Öte yandan Avrupa'daki 61. maçına çıkacak Rams Başakşehir bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 15 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.

8 /11 Avrupa'da 90 gol atan İstanbul ekibi kalesinde ise 87 gole engel olamadı. Teknik direktör Çağdaş Atan ile Avrupa'da oynadığı 11 mücadelede ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, Cercle Brugge karşısında Atan yönetimindeki yedinci galibiyetini arayacak.



9 /11 Jan Breydel Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad düdük çalacak.



10 /11 CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Cercle Brugge - Başakşehir FK maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Maç tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

