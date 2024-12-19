UEFA Konferans Ligi’nin son haftasında temsilcimiz RAMS Başakşehir deplasmanda Belçika ekibi Cercle Brugge ile karşılaşacak. Maç bu akşam saat 23.00'de başlayacak. Ligde 5 puanla 24. sırada yer alan Başakşehir bu maçtan 3 puan alması halinde play-off’lara kalmaya hak kazanacak. Peki Başakşehir’in maçı hangi kanalda, saat kaçta? İşte Cercle Brugge - Başakşehir FK canlı izleme linki ve maç kadrosu muhtemel 11’ler…
UEFA Konferans Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi RAMS Başakşehir, lig aşamasının tamamlanacağı 6. hafta mücadelesinde Belçika'nın Cercle Brugge takımına konuk olacak.
Bu maç öncesinde 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 5 puanı bulunan Çağdaş Atan'ın ekibi 24. sırada yer alıyor.
Belçika ekibi ise 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 10 puanla yedinci basamakta bulunuyor.
RAMS Başakşehir, Belçika takımlarına karşı ise 7. maçına çıkacak. Turuncu-lacivertli ekip bugüne kadar 3 farklı Belçika takımıyla toplam 6 maç oynadı.
İstanbul ekibi, Club Brugge, Antwerp ve Gent ile oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.
Bu maçlarda 11 gol atan RAMS Başakşehir, kalesinde ise 10 gole engel olamadı. RAMS Başakşehir bu eşleşmelerde 2 kez de turu geçmeyi başardı.
Öte yandan Avrupa'daki 61. maçına çıkacak Rams Başakşehir bu karşılaşmalarda 23 galibiyet, 15 beraberlik, 23 mağlubiyet yaşadı.
Avrupa'da 90 gol atan İstanbul ekibi kalesinde ise 87 gole engel olamadı. Teknik direktör Çağdaş Atan ile Avrupa'da oynadığı 11 mücadelede ise 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan turuncu-lacivertliler, Cercle Brugge karşısında Atan yönetimindeki yedinci galibiyetini arayacak.
Jan Breydel Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak mücadelede Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Istvan Vad düdük çalacak.
CERCLE BRUGGE - BAŞAKŞEHİR FK MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Cercle Brugge - Başakşehir FK maçı bu akşam saat 23.00’de başlayacak. Maç tabii ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
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