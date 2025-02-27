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Ciro Immobile Beşiktaş’tan ayrılıyor mu? Flaş açıklama geldi!

Ciro Immobile Beşiktaş’tan ayrılıyor mu? Flaş açıklama geldi!

15:2127/02/2025, Perşembe
G: 27/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Beşiktaş’ın golcü yıldızı Ciro Immobile önemli açıklamalarda bulundu. Son haftalarda Beşiktaş’tan ayrılması sıkça gündeme gelen İtalyan yıldız Sky Sports’a konuştu. Detaylar haberimizde.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde 2 yıllık sözleşme imzaladığı Ciro Immobile'nin adı ayrılık dedikodularına karışmış ve oyuncuyla sezon sonunda yolların ayrılabileceği ifade edilmişti.

Formula 1'de sezon öncesi gerçekleştirilen testleri izlemek için Bahreyn'e giden Immobile, burada Sky Sports mikrofonlarına açıklamalar yaptı.


Beşiktaş'ta mutlu olduğunu ifade eden Ciro Immobile, "Türkiye'de harika bir deneyim yaşıyorum. Şampiyonluk zor ama biz de söz sahibi olmaya çalışıyoruz" dedi.


İtalya Serie A'daki şampiyonluk yarışına da değinen deneyimli forvet, "Inter, Napoli ve Atalanta ile karşılaştırdığımızda 3 kulvarda oynuyor. Bu durum uzun vadede onları zorlayabilir" ifadelerini kullandı.


#Ciro Immobile
#Beşiktaş
#Süper Lig

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