Cristiano Ronaldo Jr. ilki yaşadı

Cristiano Ronaldo’nun oğlu Cristiano Jr., Portekiz U15 formasıyla Japonya maçında ilk kez milli oldu. 7 numaralı formayla oyuna giren 14 yaşındaki yıldız, 4-1’lik galibiyette babasının gururunu yaşattı!
Cristiano Ronaldo’nun 14 yaşındaki oğlu Cristiano Dos Santon, 6 Mayıs 2025’te Portekiz U15 Milli Takımı’na ilk kez çağrılmıştı.
13 Mayıs 2025’te Hırvatistan’daki Vlatko Marković Turnuvası’nda Japonya karşısında ilk maçına çıktı.
Teknik direktör João Santos’un 22 kişilik kadrosunda yer alan genç forvet, babasının 7 numaralı formasını giyerek sonradan oyuna dahil oldu.
Portekiz, Rafael Cabral’ın 20’, 22’ ve 49’uncu dakikalardaki golleriyle 3-0 öne geçti.
Japonya, 80+2’de Fujisawa ile farkı azaltsa da, Portekiz 4-1 kazandı.