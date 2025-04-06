De Bruyne bombası: Süper Lig devi harekete geçti

Süper Lig devi, sezon sonu Manchester City'den ayrılacak olan Belçikalı yıldız Kevin de Bruyne için devreye girdi. 33 yaşındaki futbolcunun transferi için tüm şartların zorlanacağı belirtildi.
İngiltere ekibi Manchester City'nin Belçikalı futbolcusu Kevin De Bruyne, geçtiğimiz günlerde sezon sonu takımdan ayrılacağını açıklamıştı.
33 yaşındaki futbolcunun veda açıklamasının ardından transfer söylentileri de çıkmaya başladı.
Süper Lig'den Galatasaray'ın da Belçikalı yıldızın transferi için harekete geçtiği belirtildi.
Fanatik'in aktardığı habere göre, Kevin de Bruyne'ü 10 numara pozisyonunda Mertens’in yerine düşünen sarı-kırmızılılar, yıldız isim için kesenin ağzını ardına kadar açtı.
Galatasaray yönetiminin maaş bütçesinin önemli bir kısmını Belçikalı yıldıza ayıracağı kaydedildi.
Kariyerine Genk'te başlayan 33 yaşındaki De Bruyne; Chelsea, Werder Bremen ve Wolfsburg'da forma giydikten sonra 2015'te Manchester City'ye transfer oldu.
Tecrübeli orta saha oyuncusu, Manchester City'de 6'sı Premier Lig ve biri UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 16 kupa zaferi yaşadı.
Manchester City'deki sözleşmesi sezon sonu bitecek De Bruyne, takımıyla 10 yıllık kariyerinde 413 maça çıktı ve 106 gol, 174 asistlik performans sergiledi.