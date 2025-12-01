Derbi öncesi iki isim ihraç edildi

Sarı-kırmızılı ekipten Victor Osimhen ile Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat arasında yaşanan sözlü tartışma, bir anda büyüyerek saha kenarına kadar taştı. İki oyuncu arasındaki gerilime her iki kulübün futbolcuları ve teknik heyetleri de dahil oldu.