Derbi öncesi iki isim ihraç edildi

20:381/12/2025, Pazartesi
G: 1/12/2025, Pazartesi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi başlamadan önce iki takım arasında gerginlik yaşandı. Isınma sırasında futbolcular ve teknik ekipler karşı karşıya geldi. Yaşananların ardından iki ismin ihraç edildiği öğrenildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Kadıköy’de oynanan dev derbi öncesinde sahada tansiyon bir anda yükseldi. Isınma bölümünde başlayan gerginlik, iki takım futbolcuları ve teknik ekiplerinin kısa süreli karşı karşıya gelmesine neden oldu.

Sarı-kırmızılı ekipten Victor Osimhen ile Fenerbahçe’nin kalecisi İrfan Can Eğribayat arasında yaşanan sözlü tartışma, bir anda büyüyerek saha kenarına kadar taştı. İki oyuncu arasındaki gerilime her iki kulübün futbolcuları ve teknik heyetleri de dahil oldu.

Güvenlik güçlerinin hızla araya girmesiyle olaylar büyümeden kontrol altına alınırken, tansiyon bir süre daha yüksek seyretti.

HT Spor’un aktardığı bilgiye göre, yaşanan kargaşa sonrası Galatasaray cephesinden maç analisti Serhat Doğan ve Fenerbahçe’den stat müdürü Ali Bozan ihraç edildi.

