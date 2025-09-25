Dinamo Zagreb maçı sonrası canlı yayında açıkladı: Başkanla görüşebilirim

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olduğu maçın ardından sarı-lacivertlilerin efsane ismi sert eleştirilerde bulundu ve yeni başkan Sadettin Saran'la görüşeceğini dile getirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'e 3-1 mağlup olduğu karşılaşmayı Semih Şentürk, sporON YouTube kanalında değerlendirdi. Şentürk'ün açıklamaları şöyle:
"Takımın dengesiyle bu kadar oynanmaz. Ne sistemle çıkarsan çık. Oyunculara da geleceğim... Fenerbahçe'de Mourinho'dan sonra bir değişim olması gerektiğini düşünüyorduk. Tedesco ile ilgili soru işaretleri vardı."
"Ben bunu zaten başkanla da (Sadettin Saran) görüşürüm, önümüzdeki haftalarda başkanla da görüşebilirim. Bir Fenerbahçeli olarak elimizden ne geliyorsa yardımcı oluruz. Ben bu hocayla devam edeceğini zannetmiyorum."
"Bir şekilde devam ederse, oyuncular da tepki göstermezse... İçeride savaş veren oyuncu yok ya! İsyan eden oyuncu yok. Bu şekilde devam ederse ligden de koparız Avrupa Ligi'nden de ilk turda eleniriz."