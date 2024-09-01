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Spor

Djiku Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

14:30 - 1/09/2024 Pazar
Güncelleme: 14:42 - 1/09/2024 Pazar
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Fenerbahçe'de sakatlık şoku yaşandı. Alexander Djiku, Gana Milli Takımı'nın müsabaka kadrosundan çıkarıldı. Oyuncunun, Galatasaray derbisinde oynayıp oynamayacağı merak ediliyordu. İşte bu sorunun yanıtı...

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Alexander Djiku, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçta sakatlanmış ve oyuna devam edememişti.





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61. dakikada yerini Rodrigo Becao'ya bırakan Djiku'da son durumu Gana Futbol Federasyonu duyurdu.




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Djiku, Gana Milli Takımı'nın Afrika Kupası Elemeleri'ndeki Angola ve Nijer maçlarının kadrosundan çıkarıldı.







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Federasyondan yapılan açıklamada Djiku'nun sağ ayak uyluğunun ön kısmında birinci derece zorlanma tespit edildiği ve tedavisinin 10-14 gün süreceği açıklandı.


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Milli ara sonrası Süper Lig'de Kasımpaşa deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe daha sonra evinde Galatasaray'ı konuk edecek.


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NTV Spor'da yer alan habere göre Alexander Djiku'nun Galatasaray derbisinde sahadaki yerini alması bekleniyor.



#Alexander Djiku
#Fenerbahçe
#Galatasaray
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