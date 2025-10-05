Domenico Tedesco puan kaybının sebebini açıkladı: 'Bahaneler üretmeyi sevmem...'

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşısında alınan beraberliğin ardından konuştu. Kaybetmeyi hak ettiklerini belirten Tedesco, puan kaybının sebebini açıkladı.
Trendyol Süper Lig 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve fırsat tepti.
Kaybedilen iki puanın ardından konuşan Domenico Tedesco, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
'Bu durumu kabul etmeliyiz'
"Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz."
'Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu'
"Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem."
'Çok mutlu olmalıyız!'
"İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek, sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış olduğumuz puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!"