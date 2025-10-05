Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Domenico Tedesco puan kaybının sebebini açıkladı: 'Bahaneler üretmeyi sevmem...'

Domenico Tedesco puan kaybının sebebini açıkladı: 'Bahaneler üretmeyi sevmem...'

22:515/10/2025, Pazar
G: 5/10/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Samsunspor karşısında alınan beraberliğin ardından konuştu. Kaybetmeyi hak ettiklerini belirten Tedesco, puan kaybının sebebini açıkladı.

Trendyol Süper Lig 8. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı ve fırsat tepti.

Kaybedilen iki puanın ardından konuşan Domenico Tedesco, basın toplantısında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'Bu durumu kabul etmeliyiz'

"Ben kendimi umursamıyorum. Ben Fenerbahçe'yi umursuyorum. Kaybetmedik ama kaybedebileceğimiz bir maçtı bu. Kaybetmeyi hak ettik bugün. 2 galibiyet aldıktan sonra beraberlik aldık. Bu durumu kabul etmeliyiz."

'Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu'

"Ben bahaneler üretmeyi sevmem. Benim tarzım değil bu. Yeteri kadar gücümüz, kondisyonumuz yoktu. 3 maç üst üste oynadık bahanesini kabul etmem."

'Çok mutlu olmalıyız!'

"İlk 20 dakikada plan işliyordu. Ta ki rakibin 1 top kaybından sonra fırsat bulmasına dek, sonrasında tamamen kırıldık. İlk yarıda 15 top kaybı yaptık. Hiçbir ikili mücadeleyi, ikinci topları kazanamadık. Bu almış olduğumuz puandan dolayı çok mutlu olmalıyız!"

#Domenico Tedesco
#Fenerbahçe
#Samsunspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Futbolda milli ara zamanı: Milli maç ne zaman? Milli ara ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?