Dortmund yönetimi Nuri Şahin hakkında kararını verdi: Gelecek hafta…

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde ligde oynanan son maçta deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Borussia Dortmund yönetiminde Nuri Şahin için karar çıktı. Peki, Nuri Şahin Borussia Dortmund’dan ayrılıyor mu? İşte detaylar.

1 /7 Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'u çalıştıran Türk teknik direktör Nuri Şahin, son haftalarda beklentilerin altında bir performans sergiledi.



2 /7 Alman basınında Nuri Şahin'in Dortmund'u için "Son 10 yılın en kötüsü" başlıkları atılırken ligde oynanan son maçta deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldular.

3 /7 Bu sonuçla birlikte taraftarların da tepkisi yükselirken Borussia Dortmund yönetiminde Nuri Şahin için karar çıktı.



4 /7 Bild Gazetesi, yönetimin Nuri Şahin'e güvendiğini ve teknik direktörlük görevinin başında kalmaya devam edeceğini yazdı.



5 /7 Haberde, Eintracht Frankfurt karşısında mağlubiyet alınsa dahi gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Nuri Şahin ile sahada olacakları belirtildi.



6 /7 Nuri Şahin'in işleri yoluna sokacağına inanan yönetim, genç çalıştırıcıya zaman vererek baskıyla başa çıkmasını umut ediyor.

