Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Dortmund yönetimi Nuri Şahin hakkında kararını verdi: Gelecek hafta…

Dortmund yönetimi Nuri Şahin hakkında kararını verdi: Gelecek hafta…

16:1516/01/2025, Perşembe
G: 16/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde ligde oynanan son maçta deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Borussia Dortmund yönetiminde Nuri Şahin için karar çıktı. Peki, Nuri Şahin Borussia Dortmund’dan ayrılıyor mu? İşte detaylar.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'u çalıştıran Türk teknik direktör Nuri Şahin, son haftalarda beklentilerin altında bir performans sergiledi.


Alman basınında Nuri Şahin'in Dortmund'u için "Son 10 yılın en kötüsü" başlıkları atılırken ligde oynanan son maçta deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldular.

Bu sonuçla birlikte taraftarların da tepkisi yükselirken Borussia Dortmund yönetiminde Nuri Şahin için karar çıktı.


Bild Gazetesi, yönetimin Nuri Şahin'e güvendiğini ve teknik direktörlük görevinin başında kalmaya devam edeceğini yazdı.


Haberde, Eintracht Frankfurt karşısında mağlubiyet alınsa dahi gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Nuri Şahin ile sahada olacakları belirtildi.


Nuri Şahin'in işleri yoluna sokacağına inanan yönetim, genç çalıştırıcıya zaman vererek baskıyla başa çıkmasını umut ediyor.


Nuri Şahin

#Bundesliga
#Borussia Dortmund
#Holstein Kiel
#Nuri Şahin

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
150 bin TL faizsiz evlilik kredisi nereden nasıl çekilecek? İşte evlenecek gençlerin desteklenmesi projesi başvuru kılavuzu