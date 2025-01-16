Dortmund yönetimi Nuri Şahin hakkında kararını verdi: Gelecek hafta…

Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund, Nuri Şahin yönetiminde ligde oynanan son maçta deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldu. Üst üste gelen kötü sonuçların ardından Borussia Dortmund yönetiminde Nuri Şahin için karar çıktı. Peki, Nuri Şahin Borussia Dortmund’dan ayrılıyor mu? İşte detaylar.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'u çalıştıran Türk teknik direktör Nuri Şahin, son haftalarda beklentilerin altında bir performans sergiledi.
Alman basınında Nuri Şahin'in Dortmund'u için "Son 10 yılın en kötüsü" başlıkları atılırken ligde oynanan son maçta deplasmanda Holstein Kiel'e 4-2 mağlup oldular.
Bu sonuçla birlikte taraftarların da tepkisi yükselirken Borussia Dortmund yönetiminde Nuri Şahin için karar çıktı.
Bild Gazetesi, yönetimin Nuri Şahin'e güvendiğini ve teknik direktörlük görevinin başında kalmaya devam edeceğini yazdı.
Haberde, Eintracht Frankfurt karşısında mağlubiyet alınsa dahi gelecek hafta oynanacak Şampiyonlar Ligi maçında Nuri Şahin ile sahada olacakları belirtildi.
Nuri Şahin'in işleri yoluna sokacağına inanan yönetim, genç çalıştırıcıya zaman vererek baskıyla başa çıkmasını umut ediyor.
Nuri Şahin