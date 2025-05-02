Dünya futbol tarihinin en ilginç istatistiği olabilir: "Derbide 83 dakika sahada yürüdü, 3 gol attırdı!"

Futbol tarihinin en unutulmaz performanslarının listelendiği bir çalışmada ortaya çıkan veriler futbol izleyicisini şaşkına uğrattı. O verilere göre dünyanın en büyük derbilerinden birinde 83 dakika sahada kalan futbolcu 1 gol, 1 asist ve bir golün de hazırlayıcısı olarak mücadeleyi tamamlıyor.
Barcelona tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Lionel Messi'nin 2017 yılında oynadığı bir karşılaşmadaki istatistikleri performans çalışmalarının en ilginci seçilmeye aday.
Barça'da oynadığı dönemde La Liga'da büyük üstünlük kuran takımın en kritik parçası olan Messi, Real Madrid'e karşı kazandıkları bir karşılaşmada inanılmaz bir istatistiğe imza atmıştı.
Barcelona'nın Real Madrid'i 3-0 yendiği maçta Arjantinli yıldız Messi, mücadelenin sadece % 1.15'inde sprint attı; % 4.95'ini koştu. Dev maçın % 10.8'ini jog temposuyla geçiren Messi, sürenin% 83.1'inde yürüdü.
Lionel Messi'nin bu rakamları futbol sahalarında ender görülen istatistikler arasında zirvede yer aldı.
Arjantin futbolunun Maradona'dan sonraki en büyük yıldızı olan Lionel Messi, ülkesiyle son düzenlenen dünya kupasını kazanma başarısı göstermişti.
Lionel Messi, futbol hayatının son dönemlerini ABD'de geçiriyor. Tecrübeli futbolcu, MLS'in popüler takımlarından Inter Miami'nin kaptanlığını yapıyor.
37 yaşındaki futbolcu, Inter Miami formasıyla çıktığı 52 maçta 42 gol atarken 21 de asist yapma başarısı gösterdi.
Lionel Messi, dünyanın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'Or ödülünü 8 kez kazanarak bu alanda rekor kırmıştı.