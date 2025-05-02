Dünya futbol tarihinin en ilginç istatistiği olabilir: "Derbide 83 dakika sahada yürüdü, 3 gol attırdı!"

Futbol tarihinin en unutulmaz performanslarının listelendiği bir çalışmada ortaya çıkan veriler futbol izleyicisini şaşkına uğrattı. O verilere göre dünyanın en büyük derbilerinden birinde 83 dakika sahada kalan futbolcu 1 gol, 1 asist ve bir golün de hazırlayıcısı olarak mücadeleyi tamamlıyor.

1 /8 Barcelona tarihinin en önemli oyuncularından biri olan Lionel Messi'nin 2017 yılında oynadığı bir karşılaşmadaki istatistikleri performans çalışmalarının en ilginci seçilmeye aday.

2 /8 Barça'da oynadığı dönemde La Liga'da büyük üstünlük kuran takımın en kritik parçası olan Messi, Real Madrid'e karşı kazandıkları bir karşılaşmada inanılmaz bir istatistiğe imza atmıştı.

3 /8 Barcelona'nın Real Madrid'i 3-0 yendiği maçta Arjantinli yıldız Messi, mücadelenin sadece % 1.15'inde sprint attı; % 4.95'ini koştu. Dev maçın % 10.8'ini jog temposuyla geçiren Messi, sürenin% 83.1'inde yürüdü.

4 /8 Lionel Messi'nin bu rakamları futbol sahalarında ender görülen istatistikler arasında zirvede yer aldı.

5 /8 Arjantin futbolunun Maradona'dan sonraki en büyük yıldızı olan Lionel Messi, ülkesiyle son düzenlenen dünya kupasını kazanma başarısı göstermişti.

6 /8 Lionel Messi, futbol hayatının son dönemlerini ABD'de geçiriyor. Tecrübeli futbolcu, MLS'in popüler takımlarından Inter Miami'nin kaptanlığını yapıyor.

7 /8 37 yaşındaki futbolcu, Inter Miami formasıyla çıktığı 52 maçta 42 gol atarken 21 de asist yapma başarısı gösterdi.