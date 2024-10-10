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Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibinden büyük yükseliş

Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibinden büyük yükseliş

14:0410/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İlk 25'te tek Türk takımı yer alırken Süper Lig ekibinin 124 basamak yükselişi dikkat çekti.

IFFHS, 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. İşte o liste...












1- Real Madrid













2- Manchester City












3- Bayer Leverkusen









4- Atalanta














5- Atletico Madrid









25- FENERBAHÇE








52- GALATASARAY







105- BEŞİKTAŞ






115- TRABZONSPOR




123- BAŞAKŞEHİR






263- ALANYASPOR


285- SAMSUNSPOR (124 basamak birden yükseldi)

285- SAMSUNSPOR (124 basamak birden yükseldi)

İşte listenin ilk 25 sırası...

#Süper Lig
#Samsunspor
#Fenerbahçe

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