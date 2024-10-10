Dünyanın en iyi takımları açıklandı: Süper Lig ekibinden büyük yükseliş

Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS), son 1 yılın verilerini baz alarak dünyanın en iyi takımları listesini güncelledi. İlk 25'te tek Türk takımı yer alırken Süper Lig ekibinin 124 basamak yükselişi dikkat çekti.
IFFHS, 1 Ekim 2023-30 Eylül 2024 tarihlerini baz alarak dünyanın en iyi takımlarını açıkladı. İşte o liste...
1- Real Madrid
2- Manchester City
3- Bayer Leverkusen
4- Atalanta
5- Atletico Madrid
25- FENERBAHÇE
52- GALATASARAY
105- BEŞİKTAŞ
115- TRABZONSPOR
123- BAŞAKŞEHİR
263- ALANYASPOR
285- SAMSUNSPOR (124 basamak birden yükseldi)
285- SAMSUNSPOR (124 basamak birden yükseldi)
İşte listenin ilk 25 sırası...