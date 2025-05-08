Dursun Özbek ve Serdal Adalı'dan sürpriz toplantı! Anlaşmaya vardılar

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bir araya gelerek bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmenin detayları ise belli oldu. İşte konuşulanlar...

1 /5 Serdal Adalı ve Dursun Özbek arasında sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

2 /5 Sabah gazetesinde yer alan haberde iki kulübün başkanının dün bir toplantı gerçekleştirdiği ve Türk futbolu üzerine görüş alışverişinde bulunduğu belirtildi.

3 /5 Haberde, federasyonla sorun yaşayan iki kulübün bundan sonraki süreçte birlikte hareket etmek için karar aldığı, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'la da bir araya geleceği kaydedildi.



4 /5 Ek olarak Dursun Özbek'in Serdal Adalı'dan Süper Lig'deki yeni yabancı kuralında değişiklik yapılması için destek istediği ifade edildi.