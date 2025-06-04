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Edin Dzeko için şaşırtan iddia: Dünya devi istiyor

Edin Dzeko için şaşırtan iddia: Dünya devi istiyor

Selman Ağrıkan
10:034/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Yedek golcü arayan dünya devi, Fenerbahçe’den ayrılan Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'ye veda eden Edin Dzeko'yla ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Dünya devi kulübün, bonservisi elinde olan 39 yaşındaki Boşnak golcüyü gündemine aldığı belirtildi.

İspanyol basınından Defansa Central'in aktardığı habere göre; Real Madrid, Edin Dzeko'yla yakından ilgileniyor.

Edin Dzeko'nun, Real Madrid'in yeni teknik direktörü Xabi Alonso'nun istediği oyuncu profiline uyduğu aktarıldı.

Haberde Dzeko için, "Yüksek maaş beklentisi olmayan, bir sezonluk sözleşme imzalayabilecek ve yedek kalmayı sorunsuz kabul edebilecek biri" yorumu yapıldı.



Edin Dzeko, sarı-lacivertli formayla 2 sezonda 99 maça çıktı ve 46 gol, 18 asistlik performans sergiledi.

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