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Spor

Emre Akbaba'nın yeni adresi belli oluyor: İşte yakın olduğu takım

11:27 - 1/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 11:28 - 1/07/2024 Pazartesi
DHA

Adana Demirspor'dan ayrılan Emre Akbaba'ya sürpriz bir talip çıktı. 31 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.

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Adana Demirspor'la sözleşmesi sona eren Emre Akbaba'nın yeni takımı belli oluyor.

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Yeni sezon öncesi dış transferde hareketli günler geçiren Göztepe, Emre Akbaba'nın transferi için harekete geçti. 

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Transferde Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, çalışmalarını hızlandırdı.

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Son olarak Fenerbahçe'den stoper Emir Ortakaya ve Sloven Miha Zajc ile temasa geçen İzmir ekibi, Emre Akbaba'nın da peşine düştü.

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Boşta olan tecrübeli oyuncunun Göztepe'ye gelme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.

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Antalyaspor altyapısından yetişip Türkiye'de Kahramanmaraşspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Adana Demirspor'da top koşturan 31 yaşındaki orta saha, 7 kez de milli takım forması giydi. 

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Geride kalan sezonda Adana Demirspor'da 36 resmi müsabakaya çıkan Emre Akbaba, 9 gol atıp 2 de asist yaptı.

#Emre Akbaba
#Göztepe
#Süper Lig
#Adana Demirspor
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