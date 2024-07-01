Emre Akbaba'nın yeni adresi belli oluyor: İşte yakın olduğu takım

Adana Demirspor'dan ayrılan Emre Akbaba'ya sürpriz bir talip çıktı. 31 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'in yeni ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Adana Demirspor'la sözleşmesi sona eren Emre Akbaba'nın yeni takımı belli oluyor.
Yeni sezon öncesi dış transferde hareketli günler geçiren Göztepe, Emre Akbaba'nın transferi için harekete geçti.
Transferde Brezilyalı sol bek Djalma Silva ve orta saha Isaac Solet'le sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılar, çalışmalarını hızlandırdı.
Son olarak Fenerbahçe'den stoper Emir Ortakaya ve Sloven Miha Zajc ile temasa geçen İzmir ekibi, Emre Akbaba'nın da peşine düştü.
Boşta olan tecrübeli oyuncunun Göztepe'ye gelme ihtimalinin yüksek olduğu kaydedildi.
Antalyaspor altyapısından yetişip Türkiye'de Kahramanmaraşspor, Alanyaspor, Galatasaray ve Adana Demirspor'da top koşturan 31 yaşındaki orta saha, 7 kez de milli takım forması giydi.
Geride kalan sezonda Adana Demirspor'da 36 resmi müsabakaya çıkan Emre Akbaba, 9 gol atıp 2 de asist yaptı.