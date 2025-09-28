Emre Belözoğlu'ndan maç sonu açıklaması: "Fenerbahçe ile adımın anılması..."

Ligin 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olurken kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü Emre Belözoğlu adının sarı-lacivertli takımla anılmasına yanıt verdi.
Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu.
İşte Emre Belözoğlu'nun o sözleri:
"Futbol çok dinamik, oyun içinde anları doğru oynamanız gereken, bir o kadar önemlisi her başarılı olmak isteyen insan için olmazsa olmaz cesur olmak. Cesur olacaksınız, korkmayacaksınız. Atmosfer, kulüp büyüklüğü, ne olursa olsun..."
"Penaltı mı değil mi tartışılır"
"İki şey var üzüldüğüm; topa sahip olma kısmında bu kadar 16 yaşındaki bir çocuğun kaptırsa da almak istediği yerde topa sahip kalmada eksik kalmamız çok büyük bir hayal kırıklığı. Fenerbahçe'ye pozisyon bile vermeden kaybettik bugün. Verdiğimiz 1-1.5 pozisyon var. Bireysel, istediğimiz oyun dışındaki oyuncu tercihlerine binaen. Bireysel hatadan 2. golü yedik. İlk gol penaltı mı, değil mi, çizgide mi, değil mi tartışılır. "
"Fenerbahçe yeni bir değişim içinde, hocası, yeni başkanı geldi. Kulüp çok büyük bir kulüp. Kendi adıma top sekanslarını 6-7-8'e çıkarabilsek pozisyon üretebilirdik. Devrenin sonunda en net pozisyonu yakalayan bizdik. Oyunun her dakikasını domine etmek çok tekrar ve oyuncu kalitesi isteyen bir şey. Daha iyi olacağız. Büyük bir hayal kırıklığı içindeyim. 7-8 haftadır buradayım. Bazı oyunculara güvenmeye devam edeceğim ama bazı oyuncular için yeniden gözlem içine gireceğiz. Taraftarlarımızı mutlu etmek isterdik. 3-4 gün sonra maçımız var. Sonra milli araya gireceğiz."
"Fenerbahçe ile adımın anılması..."
"Ben Antalyaspor teknik direktörüyüm. Adımın Fenerbahçe ile geçmesi kadar doğal bir durum olamaz. Teşekkür etmekten başka bir şey söyleyemem. Ben Antalyaspor'un başarısı için planlar yapıyorum. Adımın Fenerbahçe ile anılması doğaldır. Kaptanlık yaptım, iyi kötü şeyler yaptım. Bugün Antalyaspor benim için hedeflerim arasında en iyi yere getirmek... Söyleyebileceklerim bu kadar. Bu maç için üzgünüm."