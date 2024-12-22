Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
En iyi 100'de tek Türk futbolcu

En iyi 100'de tek Türk futbolcu

09:3822/12/2024, Pazar
G: 22/12/2024, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

İngiliz gazetesi The Guardian, 2024 yılının en iyi 100 futbolcusunu belirledi. Listenin 32. sırasında milli futbolcumuz yer aldı. Galatasaraylı yıldız da 74. sırada kendisine yer buldu.

The Guardian, 2024'ün son günlerine yaklaşılırken dünya futbolunun en iyi isimlerine ilişkin bir rapor yayımladı.

Manchester City ile geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğu, İspanya Milli Takımı'yla ise Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Rodri, ilk sırada yer aldı. 

Rodri, bu sezon Ballon d'Or ödülünü de kazanmıştı, 

İtalya'da İnter takımının formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, listede 32. sırada yer aldı.

Ülkemizde Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ise 74. sırada kendisine yer buldu.

İşte The Guardian'ın belirlediği 2024’ün en iyi 100 futbolcusu (1-25)

(26-50)

(51-75)

(76-100)

#The Guardian
#Hakan Çalhanoğlu
#Victor Osimhen

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret zammı 2025 netleşti mi, ne zaman belli olacak?