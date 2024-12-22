En iyi 100'de tek Türk futbolcu

İngiliz gazetesi The Guardian, 2024 yılının en iyi 100 futbolcusunu belirledi. Listenin 32. sırasında milli futbolcumuz yer aldı. Galatasaraylı yıldız da 74. sırada kendisine yer buldu.

1 /9 The Guardian, 2024'ün son günlerine yaklaşılırken dünya futbolunun en iyi isimlerine ilişkin bir rapor yayımladı.

2 /9 Manchester City ile geçtiğimiz sezon Premier Lig şampiyonluğu, İspanya Milli Takımı'yla ise Avrupa Şampiyonası'nı kazanan Rodri, ilk sırada yer aldı.

3 /9 Rodri, bu sezon Ballon d'Or ödülünü de kazanmıştı,

4 /9 İtalya'da İnter takımının formasını giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, listede 32. sırada yer aldı.

5 /9 Ülkemizde Galatasaray forması giyen Victor Osimhen ise 74. sırada kendisine yer buldu.

6 /9 İşte The Guardian'ın belirlediği 2024’ün en iyi 100 futbolcusu (1-25)

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