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En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sürpriz transfer iddiası

En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sürpriz transfer iddiası

17:0617/11/2024, Pazar
G: 17/11/2024, Pazar
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Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...

Sezon başında Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer olan Youssef En-Nesyri için yeni bir iddia ortaya atıldı. 

NTV Spor'un Suudi Arabistan basınından aktardığı habere göre, Faslı futbolcunun Al-Nassr'a transfer olacağı öne sürüldü.

En-Nesyri'nin Suudi Pro Ligi ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu da kaydedildi.

Bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 resmi maça çıkan En-Nesyri, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 2 asistlik katkı verdi.

#Fenerbahçe
#Youssef En Neysri
#Transfer

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