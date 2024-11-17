En-Nesyri Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Sürpriz transfer iddiası

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük beklentilerle kadrosuna kattığı Faslı forvet Youssef En-Nesyri için bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte detaylar...
Sezon başında Fenerbahçe'ye 19.5 milyon euro karşılığında Sevilla'dan transfer olan Youssef En-Nesyri için yeni bir iddia ortaya atıldı.
NTV Spor'un Suudi Arabistan basınından aktardığı habere göre, Faslı futbolcunun Al-Nassr'a transfer olacağı öne sürüldü.
En-Nesyri'nin Suudi Pro Ligi ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu da kaydedildi.
Bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 resmi maça çıkan En-Nesyri, bu mücadelelerde 4 gol atıp, 2 asistlik katkı verdi.