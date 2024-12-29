En-Nesyri için tarihi rakam! Al Nassr yöneticileri İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Faslı golcü En-Nesyri, rekor bir ücretle Süper Lig'e veda edebilir. Yıldız ismi isteyen Al Nassr yöneticilerinin, haftaya İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Fenerbahçe'nin 19.5 milyon euroluk rekor bedelle Sevilla'dan renklerine bağladığı Youssef En-Nesyri'nin adı bir süredir Al Nassr'la anılıyordu.
NTV Spor'un Goal Suudi Arabistan'dan aktardığı habere göre Al Nassr yetkilileri, En-Nesyri transferini tamamlamak için somut adımı atmaya karar verdi.
Al Nassr yetkililerinin, Fenerbahçe'nin 40 milyon Euro istediği Faslı golcünün transferini bitirmek için haftaya İstanbul'a gelmesinin beklendiği aktarıldı.
En-Nesyri'nin transferi Fenerbahçe'nin talep ettiği gibi 40 milyon Euro'ya gerçekleşirse, 27 yaşındaki futbolcu Süper Lig'in en pahalı satışı olacak.
En-Neysri sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de 24 maça çıktı.
Faslı santrfor bu karşılaşmalarda 9 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.