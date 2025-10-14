Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
En-Nesyri'nin yerine dünyaca ünlü golcü

En-Nesyri'nin yerine dünyaca ünlü golcü

10:2814/10/2025, Salı
G: 14/10/2025, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe, gözünü dünyaca ünlü yıldıza çevirdi. Sarı-lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek golcüyle ilgili gelişmeleri yakın takibe aldı.

Trendyol Süper Lig'e beklentilerin altında bir başlangıç yapan ve ilk 8 hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, transferde şimdiden harekete geçti. 

Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesinin sona erecek olması ve Youssef En-Nesyri'nin dalgalı performansı sonrası sarı-lacivertli yönetim, santrfor hattını güçlendirmek için yeni bir isim arayışına girdi. 

Fenerbahçe'nin hedefinde dünya futbolunun en önemli santrforlarından biri olan 37 yaşındaki Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.

Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız, ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performansını sürdürüyor. 

Başkan Sadettin Saran'ın, bu transferle birlikte büyük bir ses getirmek istediği öne sürüldü. 

İddialara göre transferin devre arasında gerçekleşmesi zor gözükse de, Fenerbahçe yaz dönemi için şimdiden hazırlık yapıyor. Lewandowski'ye 2 yıllık sözleşme teklif edilebileceği belirtiliyor. Suudi Arabistan ekiplerinin de yıldız forvete ilgisi olduğu ifade edilirken, Lewandowski'nin kariyerine Avrupa veya ABD'de devam etmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewandowski konusunda Fenerbahçe yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor.

#Fenerbahçe
#Youssef En Nesyri
#Robert Lewandowski
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Next Sosyal indir: Next Sosyal hesap açma giriş yapma nasıl olur?