En-Nesyri'nin yerine dünyaca ünlü golcü

Youssef En-Nesyri'nin performansından memnun olmayan Fenerbahçe, gözünü dünyaca ünlü yıldıza çevirdi. Sarı-lacivertliler, sezon sonu sözleşmesi bitecek golcüyle ilgili gelişmeleri yakın takibe aldı.
Trendyol Süper Lig'e beklentilerin altında bir başlangıç yapan ve ilk 8 hafta sonunda ezeli rakibi Galatasaray'ın 6 puan gerisinde kalan Fenerbahçe, transferde şimdiden harekete geçti.
Cenk Tosun'un kadro dışı bırakılması Jhon Duran'ın kiralık sözleşmesinin sona erecek olması ve Youssef En-Nesyri'nin dalgalı performansı sonrası sarı-lacivertli yönetim, santrfor hattını güçlendirmek için yeni bir isim arayışına girdi.
Fenerbahçe'nin hedefinde dünya futbolunun en önemli santrforlarından biri olan 37 yaşındaki Robert Lewandowski olduğu ortaya çıktı.
Barcelona forması giyen Polonyalı yıldız, ilerleyen yaşına rağmen üst düzey performansını sürdürüyor.
Başkan Sadettin Saran'ın, bu transferle birlikte büyük bir ses getirmek istediği öne sürüldü.
İddialara göre transferin devre arasında gerçekleşmesi zor gözükse de, Fenerbahçe yaz dönemi için şimdiden hazırlık yapıyor. Lewandowski'ye 2 yıllık sözleşme teklif edilebileceği belirtiliyor. Suudi Arabistan ekiplerinin de yıldız forvete ilgisi olduğu ifade edilirken, Lewandowski'nin kariyerine Avrupa veya ABD'de devam etmeye sıcak baktığı aktarıldı.
Barcelona ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Lewandowski konusunda Fenerbahçe yönetimi gelişmeleri yakından takip ediyor.