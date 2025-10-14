En-Nesyri'nin yerine dünyaca ünlü golcü

İddialara göre transferin devre arasında gerçekleşmesi zor gözükse de, Fenerbahçe yaz dönemi için şimdiden hazırlık yapıyor. Lewandowski'ye 2 yıllık sözleşme teklif edilebileceği belirtiliyor. Suudi Arabistan ekiplerinin de yıldız forvete ilgisi olduğu ifade edilirken, Lewandowski'nin kariyerine Avrupa veya ABD'de devam etmeye sıcak baktığı aktarıldı.