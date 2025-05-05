Erhan Afyoncu'dan Mourinho çıkışı

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Fenerbahçe'nin derbiyi kaybetmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'yu eleştirdi ve dikkati çeken bir iddiada bulundu.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu.
Sarı-lacivertliler bu sonucun ardından lider Galatasaray'ın 8 puan gerisinde kalarak son 4 haftada şampiyonluk yarışından koptu.
Fenerbahçeli taraftarlar derbi yenilgisi sonrası büyük hüsran yaşarken, Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu da sarı-lacivertli kulübe ve teknik direktör Jose Mourinho'ya tepkisini dile getirdi.
Derbiyi tribünden takip eden Afyoncu, paylaştığı fotoğrafın altında şu ifadelere yer verdi:
"Ligin sonu gelmiş, belirli bir ilk 11 yok, belirli bir sistem yok, diziliş devamlı değişiyor, kimin nerede oynadığı belli değil. Devamlı oynayamadıklarından oyuncularda maç kondisyonu oluşmadı, takım ritim yakalayamadı."
"Teknik direktör Avrupa maçları dışında müsabakaları ciddiye alıp, hazırlanmıyor. Derbilere hiç kafa yormuyor. İsmail Kartal, geçen sene daha az bütçe ile bu takımdan çok daha iyi bir takım oluşturmuştu. Mourinho o takımı da yok etti. Türkiye'de Portekizli hoca olmuyor. İnat etmenin bir manası yok."
"Bu maç seneye Mourinho ile devam edilirse, şampiyonluğun bu seneden gideceğinin en açık işareti oldu."