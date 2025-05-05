Erhan Afyoncu'dan Mourinho çıkışı

"Teknik direktör Avrupa maçları dışında müsabakaları ciddiye alıp, hazırlanmıyor. Derbilere hiç kafa yormuyor. İsmail Kartal, geçen sene daha az bütçe ile bu takımdan çok daha iyi bir takım oluşturmuştu. Mourinho o takımı da yok etti. Türkiye'de Portekizli hoca olmuyor. İnat etmenin bir manası yok."