Erol Bulut Süper Lig’den yıldız alıyor

İngiltere Championship ekiplerinden Cardiff City’nin teknik direktörü Erol Bulut, Süper Lig devinin golcüsüne talip oldu. Takımda hareketli ve hızlı bir santrafor arayan Bulut, oyuncunun transferi için talimat verdi. Cardiff City yıldız oyuncu için kısa süre içinde görüşmelere başlayacak. Detaylar haberimizde.
Teknik direktör Erol Bulut'un çalıştırdığı Championship ekiplerinden Cardiff City, transferde sürpriz bir hamleye hazırlanıyor.
Yaz transfer döneminin kapanacağı 30 Ağustos tarihine kadar forvet transferi yapmak için çaba sarf eden Cardiff City'te gündeme Süper Lig devinin golcüsü girdi.
Darren Witcoop'un geçtiği habere göre forvet için 2 aday belirleyen Erol Bulut'un istediği isimlerden biri de Jackson Muleka.
Haberde Cardiff City'nin diğer adayının Go Ahead Eagles forması giyen Victor Edvardsen olduğu vurgulandı.
Jackson Muleka'nın çok yönlü oyunu, hızı ve gücünün Cardiff City'yi hatırı sayılır bir bonservis bedeli ödemeye ikna edebileceği aktarıldı.
Erol Bulut'un oyun tarzına uygunluğu sebebiyle ikili arasında Muleka'nın daha iyi bir seçenek olduğunun altı çizildi.
Her iki forvetin de üretken olduğu ancak Muleka'nın hareketliliği ve hızının Championship'te gerçek bir tehdit olacağından bahsedildi.
Beşiktaş'ın transfer görüşmeleri yapmak adına izin verdiği Jackson Muleka'nın adı Suudi Arabistan ekipleriyle de anılıyor.
Beşiktaş 3 yıl daha sözleşmesi olan 24 yaşındaki Muleka'nın bonservisi için Standard Liege'e 3.35 milyon euro ödemişti.
Geçtiğimiz sezon 47 maçta forma giyen oyuncu 9 gol 2 asist kaydetti.
Muleka’nın güncel piyasa değeri ise 4 milyon euro.