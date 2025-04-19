Trendyol 1. Lig 35. haftasında Kocaelispor deplasmanda Esenler Erokspor’a konuk olacak. Saat 16.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Cihan Aydın Aydın yönetecek. Kocaelispor galip gelmesi halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Trendyol Süper Lig'e yükselecek. Peki, Kocaelispor - Esenler Erokspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.
Kocaelispor, Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Esenler Erokspor ile deplasmanda yapacağı maçı kazanması halinde Süper Lig'e yükselmeyi garantileyecek.
Yeşil-siyahlı ekip, 34. haftada ligden düşmesi kesinleşen Fitmens Gömlek Yeni Malatyaspor'u 7-1 mağlup ederek puanını 69'a yükseltti.
Körfez temsilcisi, en yakın takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük ile puan farkını 9'a, 58 puana sahip üç ve dördüncü sıralardaki Erzurumspor FK ve Gençlerbirliği ile de 11'e çıkardı.
Ligde oynadığı son 14 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Körfez temsilcisi, bu müsabakalardan 7 galibiyet ve 7 beraberlikle ayrıldı.
İlk iki sırayı alan takımların doğrudan Süper Lig'e yükseldiği ligde Kocaelispor, 35. haftada play-off mücadelesi veren Esenler Erokspor karşısında galip gelmesi halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig biletini alacak.
Son olarak 2007-2008 sezonunda Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor, 2013-2014 sezonunda Bölgesel Amatör Lig'e kadar geriledi.
2016-2017 sezonunda tekrar profesyonel liglere dönen yeşil-siyahlılar, Süper Lig'e yükselmesi halinde 16 yıl sonra en üst seviyede mücadele edecek.
ESENLER EROKSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Esenler Erokspor - Kocaelispor maçı 20 Nisan Pazar günü saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2, tabii ve TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.