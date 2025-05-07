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Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk açıklaması: ‘3 kere arka arkaya şampiyon olamaz!’

Eski Galatasaraylıdan Okan Buruk açıklaması: ‘3 kere arka arkaya şampiyon olamaz!’

14:177/05/2025, Çarşamba
G: 7/05/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Bir dönem Galatasaray forması giyen ve TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor forması giyen Yasin Öztekin çarpıcı açıklamalarda bulundu. 38 yaşındaki tecrübeli isim kariyerinin yanı sıra Galatasaray ve Okan Buruk hakkında konuştu.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bucaspor 1928 forması giyen Yasin Öztekin, NTV'nin sorularını yanıtladı.


Attığı 21 gol ve yaptığı 2 asistle 38 yaşında kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Yasin Öztekin, performansından memnun.


Okan Buruk'un iyi iş çıkardığını söyleyen Öztekin, "Okan Hoca son 2 senedir şampiyon oluyor, bu sene de olacak. Başarı kendiliğinden gelmiyor. 

Mutlaka iyi yaptığı, yönettiği bir şeyler vardır. Bir insan öyle kolay kolay başarılı olamaz. 3 kere arka arkaya şampiyon olamaz.


Okan hocamızı tebrik ediyorum, gayet iyi yönettiğini düşünüyorum. Hem Avrupa hem Süper Lig hem de Türkiye Kupası'nda iyi işler yaptığını düşünüyorum.

Her hocanın zaafları vardır, her insanın olduğu gibi ancak iyi ve güçlü yönleri de vardır. 

İletişim, antrenman, taktik, oyuncuları hazır tutma konusunda gerçekten iyi işler yaptığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


#Okan Buruk
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