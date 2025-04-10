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Eski takımından Fenerbahçeli yıldıza yakın takip: 20 milyon euroya geri alacaklar!

Eski takımından Fenerbahçeli yıldıza yakın takip: 20 milyon euroya geri alacaklar!

16:5410/04/2025, Perşembe
G: 10/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin son iki sezonda parlayan ismi, eski kulübü tarafından yakın markaja alındı. Şampiyonluk yaşadığı Rotterdam ekibi, sezon sonunda yıldız oyuncu için masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin oyuncu için istediği rakam ise belli oldu. İşte detaylar.

Son 2 sezonda Fenerbahçe formasıyla 100 maça çıkarak önemli bir başarı yakalayan Sebastian Szymanski'yi eski takımı Feyenoord istiyor.


2022-23 sezonunda Feyenoord 'da oynayan ve şampiyonluk kazanan Szymanski, Hollanda kulübünün tekrar gündemine girdi.


O dönem Rotterdam ekibinde kiralık oynayan Polonyalı orta sahanın bonservisi Dinamo Moskova'da idi.


Hollanda basınına göre Feyenoord'un sezon sonunda Szymanski için harekete geçeceği aktarıldı.


Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euro civan bir bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.


PERFORMANSI


Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 45 maça çıkan Szymanski, 7 gol ve 9 asistlik performans sergiledi.


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