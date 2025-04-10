Eski takımından Fenerbahçeli yıldıza yakın takip: 20 milyon euroya geri alacaklar!

Fenerbahçe’nin son iki sezonda parlayan ismi, eski kulübü tarafından yakın markaja alındı. Şampiyonluk yaşadığı Rotterdam ekibi, sezon sonunda yıldız oyuncu için masaya oturmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertlilerin oyuncu için istediği rakam ise belli oldu. İşte detaylar.

1 /6 Son 2 sezonda Fenerbahçe formasıyla 100 maça çıkarak önemli bir başarı yakalayan Sebastian Szymanski'yi eski takımı Feyenoord istiyor.



2 /6 2022-23 sezonunda Feyenoord 'da oynayan ve şampiyonluk kazanan Szymanski, Hollanda kulübünün tekrar gündemine girdi.



3 /6 O dönem Rotterdam ekibinde kiralık oynayan Polonyalı orta sahanın bonservisi Dinamo Moskova'da idi.



4 /6 Hollanda basınına göre Feyenoord'un sezon sonunda Szymanski için harekete geçeceği aktarıldı.



5 /6 Fenerbahçe'nin ise 20 milyon euro civan bir bonservis beklentisinin olduğu kaydedildi.

