EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar hangileri, eşleşmeler nasıl olacak? İşte gruptan çıkan takımlar…

EURO 2024 A ve B grubunda maçlar tamamlandı. Gruplardan çıkması kesinleşen 4 takım belli oldu. Bugün ise C ve D gruplarında toplamda 4 maç oynanacak ve maçların ardından gruplardan çıkacak 4 takım daha belli olacak. Peki, EURO 2024 son 16 turuna hangi takımlar kaldı, eşleşmeler nasıl olacak? İşte gruptan çıkan takımlar…
EURO 2024 A ve B grubunda tüm maçlar tamamlandı.
Bu kapsamda son 16 turuna kalan 4 takım belli oldu.
Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak.
Avrupa Futbol Şampiyonası son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçı programı belli oldu.
Grup maçlarının tamamlanmasıyla beraber, son 16 turu karşılaşmalarına geçilecek.
16 takımın yer alacağı turda takımlar tek maç üzerinden rekabet edecek.
EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?
Son 16 turu eşleşmeleri aşağıdaki gibi olacak;
1. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si
2. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si
3. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü
4. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü
5. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü
6. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si
7. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü
8. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si
EURO 2024 SON 16 TURUNA HANGİ TAKIMLAR KALDI?
A Grubu’nda Almanya ve İsviçre son 16 turuna kalan ilk takımlar oldu.
B Grubu’nda İspanya ve İtalya son 16 turuna kalan takımlar oldu.
EURO 2024 PUAN DURUMU
EURO 2024 güncel puan durumu şu şekilde;