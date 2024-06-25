EURO 2024 son 16 turuna kalan takımlar hangileri, eşleşmeler nasıl olacak? İşte gruptan çıkan takımlar…

EURO 2024 A ve B grubunda maçlar tamamlandı. Gruplardan çıkması kesinleşen 4 takım belli oldu. Bugün ise C ve D gruplarında toplamda 4 maç oynanacak ve maçların ardından gruplardan çıkacak 4 takım daha belli olacak. Peki, EURO 2024 son 16 turuna hangi takımlar kaldı, eşleşmeler nasıl olacak? İşte gruptan çıkan takımlar…

1 / 15 EURO 2024 A ve B grubunda tüm maçlar tamamlandı.



2 / 15 Bu kapsamda son 16 turuna kalan 4 takım belli oldu.

3 / 15 Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımların yanı sıra en iyi dört grup üçüncüsü de son 16 turuna kalacak.



4 / 15 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16, çeyrek final, yarı final ve final maçı programı belli oldu.



5 / 15 Grup maçlarının tamamlanmasıyla beraber, son 16 turu karşılaşmalarına geçilecek.



6 / 15 16 takımın yer alacağı turda takımlar tek maç üzerinden rekabet edecek.

7 / 15 EURO 2024 SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ NASIL OLACAK?

Son 16 turu eşleşmeleri aşağıdaki gibi olacak; 1. Maç: A grubu 1.si - C grubu 2.si 2. Maç: A grubu 2.si - B grubu 2.si 3. Maç: B grubu 1.si - A/D/E/F grup 3.sü 4. Maç: C grubu 1.si - D/E/F grup 3.sü 5. Maç: F grubu 1.si - A/B/C grup 3.sü 6. Maç: D grubu 2.si - E grubu 2.si 7. Maç: E grubu 1.si - A/B/C/D grup 3.sü 8. Maç: D grubu 1.si - F grubu 2.si





8 / 15 EURO 2024 SON 16 TURUNA HANGİ TAKIMLAR KALDI?

A Grubu’nda Almanya ve İsviçre son 16 turuna kalan ilk takımlar oldu.

B Grubu’nda İspanya ve İtalya son 16 turuna kalan takımlar oldu.







9 / 15 EURO 2024 PUAN DURUMU

EURO 2024 güncel puan durumu şu şekilde;

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