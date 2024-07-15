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Spor

EURO 2024’ün hayal kırıklığı yaratan 11’i belli oldu! Süper Lig'den tek futbolcu var

13:58 - 15/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 13:59 - 15/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından turnuvada beklentileri karşılayamayan en kötü 11 belli oldu. MARCA'nın hazırladığı kadroda Süper Lig'den tek futbolcu yer aldı. İşte o liste...

1/ 12

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final karşılaşmasının ardından turnuvada bekleneni veremeyen en kötü 11 belli oldu. İspanyol basını MARCA'nın oluşturduğu 11'e göre Süper Lig'den tek futbolcu yer alıyor. İşte o kadro;

2/ 12

FORVET| Romelu Lukaku | Belçika


3/ 12

SOL KANAT | Cristiano Ronaldo | Portekiz

4/ 12

SAĞ KANAT| Vlahovic | Sırbistan


5/ 12

ORTA SAHA| Szoboszlai | Macaristan

6/ 12

ORTA SAHA | John McGinn | İskoçya


7/ 12

ORTA SAHA| Milinkovic-Savic | Sırbistan

8/ 12

SOL BEK | Zinchenko | Ukrayna


9/ 12

STOPER | Christensen | Danimarka

10/ 12

STOPER| Mancini | İtalya

11/ 12

SAĞ BEK| Di Lorenzo | İtalya

12/ 12

KALECİ | Livakovic | Hırvatistan

#EURO 2024
#Süper Lig
#Dominik Livakovic
#Cristiano Ronaldo
#Romelu Lukaku
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