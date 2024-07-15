EURO 2024’ün hayal kırıklığı yaratan 11’i belli oldu! Süper Lig'den tek futbolcu var

Avrupa Futbol Şampiyonası'nın sona ermesinin ardından turnuvada beklentileri karşılayamayan en kötü 11 belli oldu. MARCA'nın hazırladığı kadroda Süper Lig'den tek futbolcu yer aldı. İşte o liste...
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda final karşılaşmasının ardından turnuvada bekleneni veremeyen en kötü 11 belli oldu. İspanyol basını MARCA'nın oluşturduğu 11'e göre Süper Lig'den tek futbolcu yer alıyor. İşte o kadro;
FORVET| Romelu Lukaku | Belçika
SOL KANAT | Cristiano Ronaldo | Portekiz
SAĞ KANAT| Vlahovic | Sırbistan
ORTA SAHA| Szoboszlai | Macaristan
ORTA SAHA | John McGinn | İskoçya
ORTA SAHA| Milinkovic-Savic | Sırbistan
SOL BEK | Zinchenko | Ukrayna
STOPER | Christensen | Danimarka
STOPER| Mancini | İtalya
SAĞ BEK| Di Lorenzo | İtalya
KALECİ | Livakovic | Hırvatistan