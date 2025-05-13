Eyüp Aydın’a Serie A ve Bundesliga’dan 2 talip

Galatasaray’ın 20 yaşındaki futbolcusu Eyüp Aydın’a Bundesliga ve Serie A’dan 2 kulüp talip oldu. Sarı-kırmızılılar oyuncuya gelecek iyi teklifleri değerlendirmeyi hedefliyor.
Bayern Münih II'den 15 Eylül 2023'te transfer olduğu Galatasaray'da fazla forma şansı bulamayan Eyüp Aydın'a sürpriz talipler çıktı.
Galatasaray formasıyla bu sezon 3 maçta toplam 92 dakika, toplamda ise 15 maçta forma giyen Eyüp Aydın'a Bundesliga'dan Augsburg ve İtalya Serie A'ya yükselen Sassuolo talip oldu.
20 yaşındaki merkez orta saha için henüz Galatasaray ile temas kurulmadığı ancak menajerler vasıtasıyla ilginin olduğu belirtildi.
Lide son olarak 11 Nisan'daki Samsunspor maçı kadrosuna alınan, son kez de 27 Şubat'taki Konyaspor kupa maçında 12 dakika süre alan Eyüp Aydın, 250 bin Euro'ya transfer edilmişti.
Eyüp Aydın, bu sezon tek golünü de kupada Boluspor'a attı.