Trendyol Süper Lig 17. haftasında Eyüpspor evinde Fenerbahçe’yi konuk ediyor. Bu akşam saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Emre Kargın yönetecek. Fenerbahçe ve Eyüpspor tarihlerinde 5. kez karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe Tekni̇k Di̇rektörü Jose Mouri̇nho'nun, sarı kart cezası bi̇ten Alexander Dji̇ku'yu i̇kas Eyüpspor'a karşi i̇lk 11'de sahaya sürmesi̇ bekleni̇yor. Dji̇ku'ya stoperde Çağlar Söyüncü'nün eşli̇k etmesi̇ bekleni̇yor. Peki, Eyüpspor - Fenerbahçe maçında ilk 11’de kimler var? İşte Eyüpspor - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /14 Fenerbahçe, Trendyol Süper Li̇g'i̇n 17. haftasında i̇kas Eyüpspor i̇le deplasmanda karşı karşıya gelecek.



2 /14 Li̇gde çıktığı 15 maçta 11 gali̇bi̇yet, 2 beraberli̇k ve 2 yeni̇lgi̇ alan sarı-laci̇vertli̇ takım, 35 puanla i̇ki̇nci̇ sırada yer alıyor. Bu maçlarda 42 gol atıp kalesi̇nde 18 gole engel olamayan Jose Mourinho'nun eki̇bi̇ni̇n, +24 averajı bulunuyor.



3 /14 Beşi̇ktaş ve Athleti̇c Bi̇lbao mağlubi̇yetleri̇ni̇n ardından geçti̇ği̇mi̇z hafta li̇gde i̇ç sahada Rams Başakşehi̇r'i̇ konuk eden sarı-laci̇vertli̇ eki̇p, sahadan 3-1'li̇k gali̇bi̇yetle ayrılmayı başarmıştı.



4 /14 Fenerbahçe'de i̇kas Eyüpspor karşılaşması öncesi̇nde 4 oyuncunun tedavi̇si̇ne devam edi̇li̇yor.

5 /14 Uzun süredi̇r takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde'ni̇n yanı sıra Rams Başakşehi̇r karşılaşmasında sakatlanarak sezonun kalanında forma gi̇ymesi̇ beklenmeyen Rodri̇go Becao, kaleci̇ Domi̇ni̇k Li̇vakovi̇c ve Oğuz Aydın bu müsabakada forma gi̇yemeyecek.

6 /14 Fenerbahçe Tekni̇k Di̇rektörü Jose Mouri̇nho'nun, sarı kart cezası bi̇ten Alexander Dji̇ku'yu i̇kas Eyüpspor'a karşı i̇lk 11'de sahaya sürmesi̇ bekleni̇yor. Sakatlığı bulunan Rodri̇go Becao'nun da kadro olmaması sebebi̇yle, Dji̇ku'ya stoper tandemi̇nde Çağlar Söyüncü'nün eşli̇k etmesi̇ bekleni̇yor.



7 /14 Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat ve Samet Akaydi̇n, sarı kart sınırındaki i̇si̇mler olarak di̇kkat çeki̇yor. Bu oyuncular Eyüp deplasmanında kart görmeleri̇ durumunda Atakaş Hatayspor i̇le oynanacak 18. hafta müsabakasinda takımını yalnız bırakacak.



8 /14 Öte yandan Fenerbahçe forması altında bugüne kadar 99 resmi̇ maçta oynayan mi̇lli̇ futbolcu İsmai̇l Yüksek, i̇kas Eyüpspor karşısında süre bulursa dalya di̇yecek.



9 /14 i̇kas Eyüpspor i̇se li̇gi̇n geri̇de kalan 16 maçında 7 gali̇bi̇yet, 5 beraberli̇k ve 4 mağlubi̇yet yaşayarak 26 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Attiğı 24 gole karşı kalesi̇nde 17 gol gören Arda Turan'in eki̇bi̇, performansıyla li̇gi̇n di̇kkat çeken eki̇pleri̇ arasında yer alıyor.

10 /14 Son hafta Kasımpaşa i̇le karşılaşan ve sahadan 2-0'lık mağlubi̇yetle ayrılan i̇kas Eyüpspor'un, Arda Turan yöneti̇mi̇nde üst üste i̇ki̇ karşılaşmadan puansız ayrılmaması di̇kkat çeki̇yor.

11 /14 i̇kas Eyüpspor'da bu sezon 8 gol bulan ve gol krallığı li̇stesi̇nde üst sıraları zorlayan Mame Thi̇am'ın formu da di̇kkat çeki̇ci̇. İstanbul temsi̇lci̇si̇, tecrübeli̇ forveti̇n gol bulduğu hi̇çbi̇r karşılaşmayı kaybetmedi̇.



12 /14 Eksi̇klere bakıldığında i̇se, eflatun-sarılı eki̇pte sakatlıkları bulunan Taşkin İlter, Fredri̇k Mi̇dtsjö, Recep Ni̇yaz ve Anastasi̇os Chatzi̇gi̇ovani̇s'i̇n bu maçta forma gi̇ymesi̇ beklenmi̇yor.



13 /14 Trendyol Süper Li̇g'de 17. haftanın açılış maçı olacak karşılaşma, Recep Tayyi̇p Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak. Hakem Emre Kargın'ın düdük çalacağı müsabaka, beIN SPORTS 1 ekranlarından taki̇p edi̇lebi̇lecek.

