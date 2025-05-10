Trendyo 1. Lig 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük evinde Iğdır FK’yı konuk ediyor. Saat 16.00’da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Peki, Fatih Karagümrük - Iğdır maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.
Fatih Karagümrük, 1. Lig son haftasında evinde Iğdır FK ile karşılaşıyor.
Ligde 64 puanla 3. sırada yer alan Fatih Karagümrük rakibini mağlup etmesi durumunda play-off finaline direkt olarak yükselecek.
Iğdır FK ise yenilmesi durumunda play-off şansını zora sokacak.
Fatih Karagümrük - Iğdır maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Fatih Karagümrük - Iğdır FK maçı beIN CONNECT, tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.
Fatih Karagümrük - Iğdır FK Canlı İzle
Fatih Karagümrük - Iğdır FK maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.