Trendyo 1. Lig 38. ve son haftasında Fatih Karagümrük evinde Iğdır FK’yı konuk ediyor. Saat 16.00’da başlayan maçı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Peki, Fatih Karagümrük - Iğdır maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte detaylar.

1 /5 Fatih Karagümrük, 1. Lig son haftasında evinde Iğdır FK ile karşılaşıyor.



2 /5 Ligde 64 puanla 3. sırada yer alan Fatih Karagümrük rakibini mağlup etmesi durumunda play-off finaline direkt olarak yükselecek.



3 /5 Iğdır FK ise yenilmesi durumunda play-off şansını zora sokacak.



4 /5 Fatih Karagümrük - Iğdır maçı hangi kanalda, şifresiz mi?



Fatih Karagümrük - Iğdır FK maçı beIN CONNECT, tabii spor 1 ekranlarından naklen yayınlanıyor.





