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Fatih Terim'in Al Shabab'tan kazanacağı ücret belli oldu

Fatih Terim'in Al Shabab'tan kazanacağı ücret belli oldu

16:3926/12/2024, Perşembe
G: 26/12/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile anlaşmaya sağlayan teknik direktör Fatih Terim'in kazanacağı ücret belli oldu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al Shabab ile anlaşmaya sağlayan teknik direktör Fatih Terim, resmi imzayı atmak için Arabistan'a gidecek.

6 aylık sözleşmeye imza atacak olan Terim'in teknik ekibi de belli oldu.

71 yaşındaki deneyimli teknik adamın yardımcılıklarını Hamza Hamzaoğlu ve Levent Şahin yapacak. 

Teknik ekipte performans uzmanı Yasin Küçük ve analist Metin Çakıroğlu yer alacak. Mert Çetin ile Eray Sözen ise idari kadroda bulunacak.


FATİH TERİM, AL SHABAB'TAN NE KADAR KAZANACAK?

Terim'in Al Shabab'tan alacağı ücrette belli oldu. 6 aylık süreçte Suudi Arabistan kulübünden yaklaşık 2 milyon dolar kazanacak.



Fatih Terim son olarak Yunanistan ekiplerinden Panathinaikos'ta görev aldı. Yeşil-beyazlıların başında 26 maça çıkan Terim, 1.85 maç başı puan ortalaması yakaladı.

#Fatih Terim
#Al Shabab
#Suudi Arabistan Pro Lig

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