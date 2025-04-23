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Fatih Terim Fenerbahçeli milli yıldızın transferi için harekete geçti: Taraftarları üzen ayrılık

Fatih Terim Fenerbahçeli milli yıldızın transferi için harekete geçti: Taraftarları üzen ayrılık

Haber Merkezi
10:5623/04/2025, Çarşamba
G: 23/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldızın transferi için harekete geçti.

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı lacivertli takımda gidecek oyuncular kadar gelecek oyuncular da büyük önem taşıyor.

Ayrıca Kayserispor maçı sonrasında yönetime olan tepkiler de çığ gibi büyümeye devam ediyor.

Taraftarlar, yönetimin olağanüstü kongreye gitme kararı almasını isterken, yönetim ise böyle bir karar almayı planlamıyor ve gelecek sezon için de kolları sıvamış durumda.

Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldızın transferi için harekete geçti.

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Terim'in gelecek yıl da takımın başında kalması ve sözleşme uzatması bekleniyor.

71 yaşındaki teknik adam, Mourinho'nun kadroda süre vermediği milli oyuncu için transfer çalışmalarını başlattı.

Fatih Terim'in, İrfan Can Kahveci'nin transferini istediği ve görüşmelerin kısa süre içerisinde başlayacağı iddia edildi.

Sözleşmesi 2028 yılında sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncunun, satın alma opsiyonlu olarak kiralanması gündemde yer alıyor.

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