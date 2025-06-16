Fenerbahçe 19’luk Rus’un peşinde: Değeri 16 kat arttı!

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi orta saha rotasyonunu güçlendirmek için sürpriz bir ismi gündemine aldı. Sarı-lacivertliler, Rusya Premier Ligi ekiplerinden CSKA Moskova’da forma giyen 19 yaşındaki genç yetenek için transfer çalışmalarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho’nun olumlu rapor verdiği genç orta saha oyuncusu, çok yönlü oyunuyla dikkat çekiyor.
Yeni sezon öncesinde birden çok bölgeye transfer planlayan Fenerbahçe'de orta sahaya yapılacak hamle için listeye yeni bir isim eklendi.
TRT Spor'da yer alan habere göre sarı-lacivertli ekip, Rusya Ligi takımlarından CSKA Moskova'da forma giyen Matvey Kislyak'ı gündemine aldı.
Fenerbahçe'nin şartların oluşması halinde 19 yaşındaki futbolcu için teklif yapacağı belirtildi.
Jose Mourinho'nun da transfer için olumlu rapor verdiği genç orta saha orta sahadaki tüm pozisyonlarda oynayabiliyor.
Fenerbahçe yönetiminin Matvey Kislyak’ın ailesini İstanbul’a getirdiği iddia edildi.
Matvey Kislyak kimdir?
Matvey Kislyak, 26 Temmuz 2005 doğumlu, 1.80 metre boyunda, sağ ayaklı bir merkez orta saha oyuncusu.
CSKA Moskova altyapısında yetişen Rus futbolcu, 2023-24 sezonunda A takıma yükseldi ve 2024-25 sezonunda 33 maçta (29’u ilk 11) forma giyerek 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
Transfermarkt’a göre piyasa değeri bir yılda 500 bin eurodan 8 milyon euroya yükselen Kislyak, 6 numara (ön libero), 8 numara (box-to-box) ve 10 numara (ofansif orta saha) pozisyonlarında oynayabiliyor.