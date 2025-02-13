Fenerbahçe - Anderlecht maç kadrosu ve muhtemel 11'ler || Fenerbahçe’de Anderlecht maçında ilk 11’de kim var, sakatlar hangileri?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında evinde Anderlecht’i konuk edecek. Bu akşam saat 20.45’te başlayacak karşılaşma TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Djiku, Becao, Oosterwolde ve Diego Carlos forma giyemeyecek. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic de maçta görev almayacak. Peki, Fenerbahçe’de Anderlecht maçında ilk 11’de kim var? İşte Fenerbahçe - Anderlecht maç kadrosu ve muhtemel 11’ler…

1 /10 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Belçika temsilcisi Anderlecht'e karşı galibiyet arıyor.



2 /10 FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak müsabakayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.



3 /10 Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapacak.



4 /10 Maç TRT 1 ve tabii ekranlarından naklen yayınlanacak.



5 /10 Mücadelede Almanya'dan Pascal Müller VAR ve aynı ülkeden Robert Schröder AVAR olarak görev alacak.

6 /10 Sarı-lacivertli ekip, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak rövanş müsabakası öncesinde galip gelerek avantaj elde etmeye çalışacak.



7 /10 FENERBAHÇE’DE SAKAT OYUNCULAR HANGİLERİ, KİMLER EKSİK?



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek, Çağlar Söyüncü, Djiku, Becao, Oosterwolde ve Diego Carlos forma giyemeyecek.

8 /10 Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır durumda olmayan kaleci Dominik Livakovic de maçta görev almayacak.

9 /10 Anderlecht cephesinde ise Edozie, Ashimeru ve Vertonghen sakatlıklarından dolayı maçta oynayamayacak.

