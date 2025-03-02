Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe-Antalyaspor maçında VAR olarak görev yapacak isim belli oldu

Fenerbahçe-Antalyaspor maçında VAR olarak görev yapacak isim belli oldu

Haber Merkezi
12:122/03/2025, الأحد
G: 2/03/2025, الأحد
Yeni Şafak
Sonraki haber

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe-Antalyaspor maçında VAR olarak görev yapacak isim belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçının VAR hakemi kim? Fenerbahçe-Antalyaspor maçın kim yönetecek? Detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.30’da sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

Ligde sarı-lacivertliler, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 58 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi kim?

Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak.

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının VAR hakemi kim?

Fenerbahçe-Antalyaspor maçının VAR hakemi Alman Markus Schmidt oldu. AVAR olarak da Erkan Engin görev yapacak.

#Fenerbahçe
#Antalyaspor
#Süper Lig

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EKYS 2025 soruları ve cevapları yayımlandı mı?