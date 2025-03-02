Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Fenerbahçe-Antalyaspor maçında VAR olarak görev yapacak isim belli oldu. Peki, Fenerbahçe-Antalyaspor maçının VAR hakemi kim? Fenerbahçe-Antalyaspor maçın kim yönetecek? Detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

1 /4 Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.30’da sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Mücadele beINSPORTS1'den naklen yayınlanacak.

2 /4 Ligde sarı-lacivertliler, 18 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 58 puanla 2. sırada bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 30 puan topladı ve 12. sırada yer alıyor.

3 /4 Fenerbahçe-Antalyaspor maçının hakemi kim? Fenerbahçe ile Antalyaspor arasında oynanacak mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek. Türkmen’in yardımcılıklarını Candaş Elbil ile Bilal Gölen yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ali Yılmaz olacak.