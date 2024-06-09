Fenerbahçe başkanlık seçiminde rekor kırıldı

Fenerbahçe’de başkanlık seçimi bugün gerçekleştiriliyor. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen seçimlerde rekor seviyede oy kullanıldı. Oylama saat 17.00’de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek. Peki, Fenerbahçe başkanlık seçiminde kaç bin kişi oy kullandı? İşte detaylar.
Fenerbahçe’de yeni başkan bugün belli olacak.
Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda kulübü 3 sene yönetecek yeni başkan oylama işleminin bitmesiyle birlikte netleşecek.
Ali Koç ile daha önce 20 sene başkanlık görevi yapan Aziz Yıldırım arasında geçen seçim maratonu saat 10.00'da başladı ve saat 17.00 itibariyle oy verme işlemi sona erecek.
Genel Kurul Başkanı Vefa Küçük, yaka kartı alma stantlarının saat 16.55'te kapatılacağını bildirdi.
FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİNDE KAÇ KİŞİ OY KULLANDI?
Ülker Stadı'nda gerçekleşen Olağan Seçimli Genel Kurul'da 15:00 itibari ile oy kullanan kişi sayısı 22 bini geçti.
2018'deki Fenerbahçe seçimlerinde 21 bin 350 kişi oy kullanmıştı.
Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda 46 bin 410 kongre üyesinin oy verme hakkı bulunuyor.
Adaylar arasındaki mevcut başkan Ali Koç'a oy veren üyeler sarı pusulayı kullanacak.
Eski başkan ve aday Aziz Yıldırım'a oy vermek isteyen üyeler beyaz pusulayla tercihlerini yapacak.
Dün yapılan oylama sonucunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulunun, mali ve idari yönden ibra edildiği açıklanmıştı.