Trendyol Süper Lig 29. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Bu akşam saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos maç kadrosunda yer almadı. Fas Milli Takımı'ndan geç dönen Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat ise şans verilmesi durumunda sahada yer alabilecek. Portekizli teknik adamın Fred ve Amrabat'ın yerine orta sahada İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski ikilisine şans vermesi bekleniyor. İşte Bodrum FK - Fenerbahçe maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

1 /9 Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, milli ara dönüşünde Sipay Bodrum FK deplasmanına çıkıyor.



2 /9 FENERBAHÇE 9 PUAN GERİDE

Ligde çıktığı son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.



3 /9 FENERBAHÇE’DE BODRUM MAÇINDA EKSİK VAR MI, İLK 11’DE KİMLER VAR?



Fenerbahçe'de sakatlıkları süren Fred, Çağlar Söyüncü ve Diego Carlos maç kadrosunda yer almadı. Fas Milli Takımı'ndan geç dönen Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat ise şans verilmesi durumunda sahada yer alabilecek.

4 /9 Portekizli teknik adamın Fred ve Amrabat'ın yerine orta sahada İsmail Yüksek ve Sebastian Szymanski ikilisine şans vermesi bekleniyor.

5 /9 Bosna Hersek'in Romanya ile oynadığı müsabakada burnu kırılan Edin Dzeko, karbon maskeyle sahadaki yerini alacak. Yurt dışına transferi iptal olan Cenk Tosun da Bodrum deplasmanında takımla birlikte olacak.



6 /9 4 FUTBOLCU SINIRDA



Fenerbahçe'de Sipay Bodrum Futbol Kulübü maçı öncesinde 4 futbolcu, ceza sınırında bulunuyor. Üçer sarı kartı bulunan Filip Kostic, İrfan Can Kahveci ve Mert Hakan Yandaş, mücadelede kart görmeleri halinde, bir sonraki lig maçında Trabzonspor'a karşı forma giyemeyecek.



7 /9 6 MAÇTIR YENİLMİYOR

Diğer yandan ev sahibi Sipay Bodrum Futbol Kulübü ise çıkışını Fenerbahçe'ye karşı da sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Morais'in göreve gelişinin ardından oynanan 6 maçta mağlubiyet almayan yeşil-beyazlılar, bu dönemde 3 galibiyet 3 de beraberlik yaşadı. Bodrum ekibi bu 6 mücadele kalesini de gole kapatmayı başardı.



8 /9 BODRUM FK - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?



Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

